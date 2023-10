El Senado convocará a los presidentes de las CCAA para que los socialistas fijen su postura sobre la amnistía

El Partido Popular, con su mayoría absoluta en el Senado, continúa la ofensiva contra una posible amnistía. Con el fin de retratar a los partidos, en especial al PSOE -que gobierna en Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias- convocará este martes la Comisión General de Comunidades Autónomas para que cada una fije su postura sobre esta polémica ley. De este modo, obligará a los presidentes autonómicos a comparecer y explicar si están de acuerdo con la postura del PSOE y sus socios o, por lo contrario, están en contra de una ley de amnistía. "Estamos llamando a las comunidades autónomas y hay interés por manifestar el rechazo a la impunidad".

Así lo ha anunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en Es Radio en la que ha asegurado que el rechazo contra la amnistía también está calando en la calle. "Hay una enorme tensión de gente que no entiende cómo España depende de un conjunto de políticos que aborrecen el país y plantean la independencia". En este sentido, el popular que acudió a la manifestación que convocó Sociedad Civil Catalana el pasado domingo, apuesta porque no solo participaron electores de derechas. "Había gente que no había votado al PP o a Vox, sin ninguna duda".

Asimismo, ha cargado contra el PSC por no asistir a dicha protesta como sí hizo años atrás. "Salvador Illa estuvo en la misma manifestación que estuve yo, y ahora resulta que los que hemos ido [el domingo pasado] somos ultras", ha lamentado el popular tras advertir que "la amnistía supondrá la deslegitimación del pasado, porque supone que todos estaban equivocados, y también del futuro porque no todos somos iguales al haber una casta independentista por encima de la ley".

Asimismo, subrayar que el independentismo no sufre un incremento del porque solo obtuvo un 6% del voto el 23-J. Así, señala directamente Pedro Sánchez: "Cuando es el candidato el primer fan de reabrir el procés y dar el protagonismo de la política nacional a seis diputados, estamos ante una anomalía democrática sin precedentes".

Por último, Feijóo ha criticado que "el modelo que Sánchez tiene de España es excluir a la mitad del país", ya que "prefiere a Bildu o ERC antes que al PP". También ha rechazado que el socialista haga un "cordón sanitario a Vox" mientras se sienta con Bildu, que es la formación "heredera" de la banda terrorista ETA.