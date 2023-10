Mar Flores, sin maquillaje ni filtros, estalla contra los 'haters': "¿Qué se critica aquí? ¿Que no tengo culo? ¿Que no tengo 30? Ni quiero"

Mar Flores ha dicho basta y, harta, ha respondido a los que aseguran que se ha hecho retoques estéticos. Lo ha hecho con una publicación en Instagram en la que, sin maquillaje ni filtros, se ha mostrado lo más natural posible.

Se trata de una fotografía y un vídeo en los que aparece en el gimnasio y, tal y como ella misma escribe, "sin bótox, sin infiltraciones y sin maquillaje". Pero, eso sí, "con deporte, disciplina y resiliencia con actitud".

En un claro mensaje para los haters, la exmodelo escribe, visiblemente molesta: "Siempre adelante pase lo que pase. Que siempre pasan cosas, y parece que he nacido para resistir y superar".

Además, la madre de Carlo Costanzia ha defendido los retoques estéticos, asegurando que, "si algún día" se lo pone, porque cree que lo necesita, lo hará. "Pero ahora, es lo que hay", deja claro.

"A ver qué se critica aquí. ¿Que no tengo culo? ¿Que no tengo 30? Pues no. Ni los quiero", ha rematado la exmodelo.