Está de celebración, muy feliz y entusiasmado porque El mambo, su última canción, se ha convertido en uno de los hits más escuchados de la música española.

Kiko Rivera sigue en estado de shock después de que Spotify le haya comunicado que es el número uno de la lista de éxitos cañís y que más de tres millones de melómanos han guardado el tema como uno de los favoritos.

En este ambiente festivalero no caben los conflictos ni las temeridades. Por eso no quiere que nadie le hable de personas de las que, a día de hoy, no quiere saber absolutamente nada. Ni su hermana Chabelita ni su madre, Isabel Pantoja, forman parte de esa lista de afectos que ahora se presenta llena de borrones y tachones.