Bigote Arrocet habla claro sobre la acusación de infidelidad a María Teresa Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego siguen sin entender el motivo por el que Bigote Arrocet concedió una entrevista a la revista Diez Minutos para confesar que María Teresa Campos le propuso matrimonio.

Consideran innecesarias e injustas las palabras que el chileno vertió en la publicación y creen que hacer referencia a su madre es una auténtica osadía. No hay, a su juicio, justificación alguna para que, cuatro años después de terminar su noviazgo, haya abierto la caja de Pandora con unos titulares que ya forman parte de la historia reciente del papel cuché.

Las Campos lo tienen claro: una cosa es que ellas se hayan asomado a las revistas durante la enfermedad y tras la muerte de su madre por cuestiones de deber y otra muy distinta que hagan lo propio quienes, según ellas, se amparan en la mentira y en la manipulación para sacar rédito económico.

Las críticas a las Campos y a Bigote han sido demoledoras, variadas y muy polémicas pero en este corre corre informativo en el que (mal) vivimos parece olvidársenos que más allá de personajes que pululan en el universo rosa, Carmen y Terelu son dos hijas a las que se les ha muerto la madre y que, por lo tanto, algunos juicios de valor pueden resonar inapropiados o hechos a destiempo. Todos debemos hacer un ejercicio de contención.

Sea como fuere, Arrocet no quiere que le persigan sombras que no le corresponden y advierte que seguirá hablando siempre que sus enemigos hagan juego con insinuaciones maledicentes, como la de que fue infiel a María Teresa con Gema Serrano.

"Es totalmente falso, como hombre me encantaría decirte que he tenido un encuentro con Gema porque tiene un buen físico y es un encanto, pero no es verdad", dice en conversación con este que escribe.