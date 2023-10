Feijóo ve a Sánchez "seguro" de que será presidente a costa de cometer una "equivocación histórica" con la amnistía

La escasa hora que ha durado la reunión con el candidato socialista a la investidura le ha servido al líder del PP para confirmar los planes de Pedro Sánchez. El popular ha salido de la cita sin respuestas a ninguna de las preguntas que le ha planteado al candidato sobre una posible amnistía o el referéndum que piden los partidos independentistas, pero ha visto al presidente en funciones "seguro" de que será investido. Aunque eso sea a costa de cometer una "equivocación histórica", tal y como le ha advertido Alberto Núñez Feijóo sin que este recoja el guante.

Tal y como ha explicado el presidente popular en rueda de prensa en el Congreso tras el encuentro, Sánchez no ha pronunciado tan siquiera la palabra amnistía -como sí hizo por primera vez el viernes pasado- y ha tratado el tema con "eufemismos". "Le he visto con absoluta seguridad de que va a ser presidente; entiendo que las negociaciones van bien". Así, el candidato ha dado por hecho su pacto con los independentistas, ya que, según Feijóo, el líder socialista le ha propuesto abrir una etapa de entendimiento entre PP y PSOE en la próxima legislatura.

"Me ha trasladado que sería bueno acercamientos de diálogo. Lo que no me ha trasladado es cómo lo va a conseguir", ha dicho en referencia a la amnistía. "Cuando uno está tan obsesionado con el fin es cuando utiliza cualquier medio; no hay límites a los medios para conseguir el fin de la presidencia", ha concluido el popular.

Si bien a Feijóo le habría gustado que la reunión "llegase a algo", cree que en todo caso permite constatar que "España puede contar con el PP", que "seguirá siendo" un partido de Estado que "no mentirá nunca" y defenderá que "aquí no hay señoritos por encima de la ley, y menos si son políticos". Además de una posible ley de amnistía, los líderes de PP y PSOE han abordado la fecha de la investidura así como el reciente conflicto entre Israel y Hamás.

Sobre la primera materia, el presidente popular le ha preguntado a Sánchez por la fecha en la que será su investidura: "Parece ser que el candidato se autopone la fecha", ha criticado Feijóo, que aún no conoce cuándo será dicha cita. Eso sí, ha avanzado que él participará del debate, a diferencia de lo que hizo Sánchez en el debate del líder del PP al delegar en el diputado Óscar Puente.

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cinco años en funciones, habría ocupado una escasa parte de la reunión. La materia que generó la ruptura entre el PSOE y el PP en la anterior etapa ha sido tratada "muy rápida y sin profundidad". Para Feijóo, hablar de ello en una reunión sobre una investidura es "una maniobra de distracción no se la compra nadie".

Asimismo, el líder popular ha pedido al presidente en funciones información sobre la situación en Oriente Próximo. Además, el popular ha aprovechado para trasladarle al socialista la "posición nítida de condena clarísima" del PP. "Nos preocupa seriamente la posición de buena parte de los socios del Gobierno, desde posiciones equidistantes a comprensivas con la actividad del Hamás", ha criticado.