Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, denuncia un linchamiento contra él que le ha dejado sin trabajo ni ingresos

El hijo mayor de Mar Flores, Carlo Costanzia, de 30 años, fue condenado a dos años de cárcel por un delito de estafa en coches de alta gama, junto a un socio al que él culpa de haber orquestado todo el entramado.

Meses después de que trascendiera su sentencia, el joven se ha manifestado en el plató de Espejo público reiterando su inocencia. Ahora insiste en su inocencia: "Se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por algo que, no solo no hice, sino que me responsabilicé al cien por cien".

Su malestar por lo sucedido y las consecuencias que está pagando, las ha manifestado también a través de su cuenta de Instagram, que tiene casi 700.000 seguidores. En la misma, Carlo es muy duro contra quienes promueven un linchamiento que le está causando no pocos problemas.

"A raíz de este suceso y este juicio mediático que he tenido... Que no solo ha influido negativamente en el ámbito privado. Si no, que me ha llevado a perder muchos contratos ya firmados, una cantidad enorme de trabajo, si no todo, contratos con marcas, colaboraciones y muchas cosas más".

"Creo que esta experiencia puede dibujar bastante bien lo que está pasando últimamente en mi vida. -añade- Y cómo, las personas que conoces o con las que has trabajado, en vez de apoyarte, eligen la vía fácil que es crucificarte junto al pensamiento generalizado de la opinión pública. A sabiendas de la verdad o, a veces, incluso lo que es peor, sin saber lo que ha pasado. Solo por ser una oveja más del rebaño".

Y avisa a quienes le dan la espalda y siguen creyendo en su culpabilidad: "Quien hace las cosas bien, tarde o temprano tendrá las cosas que anhela. Y quien las hace mal, pagará por ellas", advierte tajante. Cabe recordar que Carlo siempre ha defendido su inocencia, asegurando que ha sido "el tonto útil" en manos de su socio.

Mar Flores. JUAN NAHARRO / GETTY IMAGES

"Todo pasa por algo y agradezco que toda esta tormenta haya venido a llevarse de mi lado esta cantidad de gente que no merece mi tiempo". Y apela a una serie popular para echar su último órdago: "Dicho esto, nos vemos en los Juegos del Hambre, donde se verá la verdadera cara de la gente. Y recordad que esto es una carrera de fondo. Solo el que llega al final formará parte del pequeño grupo de los ganadores, los intocables, los fuertes. Y ahí se volverán a ver las caras los ganadores y los merecedores, y los perdedores y los falsos".

Su madre, Mar Flores, salió en su momento en su defensa: "Aunque tendremos que acatar la Justicia, creo firmemente en la inocencia de mi hijo Carlo".

Mar habló también de su dolor personal: "Soy madre. Obviamente, estoy destrozada por lo ocurrido con mi hijo mayor, pero tengo cuatro hijos más y tengo que seguir adelante, trabajando".