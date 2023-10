Colau ofrece a Collboni 50 propuestas para cerrar un acuerdo de gobierno en Barcelona

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el actual edil de la capital catalana, Jaume Collboni, se han reunido este lunes en un encuentro en el que la de los comunes le ha trasladado una “propuesta de acuerdo” para formar un gobierno de coalición en el consistorio catalán.

El portavoz de la formación lila, Jordi Martí y la portavoz adjunta, Janet Sanz, han explicado ante los medios que se trata de un documento en el que exponen 50 propuestas que ellos creen que son prioritarias. “Estas propuestas son prioridades que creemos que un gobierno de coalición progresista tiene que poner en el centro del debate porque es lo que preocupa a la gente y lo que nos permitirá seguir liderando e innovando”, ha dicho Sanz.

Además, según los comunes, han decidido “tomar la iniciativa” y le han presentado al alcalde una propuesta de presupuestos para el 2024. De ella, Martí ha señalado que “los números avalan” las medidas que plantean. No obstante, Sanz ha asegurado que “lamentablemente, la propuesta no avanza adecuadamente”.

La portavoz adjunta ha criticado que Collboni dice querer un gobierno de coalición progresista y, sin embargo, “las palabras no acaban de encajar con los hechos”. A pesar de eso, han explicado que “se tiene que discutir lo que se tiene que hacer en los próximos años”.

"Hemos querido ir avanzando y construir un primer paso de la hoja de ruta de las propuestas que creemos que debe contener este acuerdo de coalición progresista", ha afirmado Sanz.

Propuestas en vivienda, turismo y movilidad

En cuanto a las propuestas, Sanz ha señalado que son "muy concretas porque sabemos que es lo que necesita la gente" y ha querido destacar el paquete de vivienda. Desde los comunes ven prioritario la regulación de los alquileres de temporada, así como la garantía de la permanencia de la medida del 30%.

"No podemos renunciar a que en distritos como el Eixample no tengan vivienda asequible", ha dicho Sanz. Entre las propuestas, también ha hecho énfasis en la necesidad de abrir una oficina de atención a los inquilinos para que aquellos que alquilan una vivienda tengan un espacio donde se les asegure que no se vulneran sus derechos.

Otro de los paquetes que ha querido resaltar la portavoz ha sido el de modelo urbano. Sanz ha explicado que su formación pide continuar con la transformación de la ciudad, preguntándose como tienen que continuar las obras del tranvía o las de la Avenida Meridiana. Además, ha insistido en la extensión de los ejes verdes en la ciudad y ha demandando que Barcelona defienda Consell de Cent.

En cuanto a movilidad, los comunes piden seguir aumentando los kilómetros de carril bici y no suprimir ninguno de los existentes. Y, sobre las escuelas, la formación pide desplegar en todas las de la ciudad el plan "Protegim escoles", así como crear unas 800 plazas nuevas en las guarderías. "La gente las necesita", ha señalado Sanz.

Sobre el turismo, la portavoz ha dicho que hay que "poner freno a la masificación" y para eso "necesitamos realmente una ciudad que apueste por la industrialización verde y por la diversificación económica". En este paquete, los comunes han propuesto medidas concretas, como un Plan de freno de la masificación que diga adiós a las terminales de cruceros del puerto catalán.