Risto Mejide y Natalia Almarcha hacen sonar campanas de boda

Todo lo que rodea a la relación de Risto Mejide con Natalia Almarcha rebosa romanticismo y misterio por igual. Hace un par de meses, parecía que el publicitario y la farmacéutica habían roto.

Luego resultó que se daban una nueva oportunidad. Y ahora, una ciudad como Granada, un fin de semana y un anillo de 7.000 euros han obrado lo que a todas luces es una pedida de mano.

La pareja ha pasado dos días en la ciudad andaluza, como atestiguan las redes sociales de ella. Mensajes como Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón y sonrisas cómplices sugieren que allí, en pleno escenario de la Alhambra, ha pasado algo.

Todo apunta a que Risto, de 48 años, le ha pedido matrimonio a Natalia mediante un precioso y costoso anillo adquirido en una joyería de la ciudad andalusí. En una de las imágenes de Natalia, se aprecia una alianza brillante y rutilante como un sol. El presentador de Todo es mentira le habría pedido matrimonio al caer la noche, un momento de máximo romanticismo si tenemos en cuenta la belleza extraordinaria del marzo elegido.

El hecho en sí ya es destacable, pero más lo es que coincida en el tiempo con el primer aniversario de la ruptura de Risto con Laura Escanes, con quien tiene una hija de cuatro años. Mejide es además padre de un niño de 13 años, de su relación con la presentadora Ruth Jiménez.

Sea como sea, Natalia, que ya no trabajaría de lo suyo, sino que tiene un gran proyecto empresarial entre manos, no se ha decidido a dar su sí. Mientras, y según recoge la revista Semana, el círculo de la joven asegura que ella "no le ha dado un sí rotundo. Se quieren muchísimo, pero ella quiere ir con calma".

Este hecho, feliz en cualquier caso, contrasta con las críticas que ha recibido la joven por su aumento de pecho. Para contrarrestarlas, ha tenido que contar que se ha tenido que someter a una doble mastectomía, una técnica quirúrgica que se aplica a las mujeres con cáncer de mama o con tendencia a padecerlo por una alteración genética.