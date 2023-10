Anuel AA, operado de urgencia "a vida o muerte"

El cantante puertorriqueño Anuel AA ha comunicado, por medio de su Instagram, que ha sido intervenido quirúrgicamente de urgencia. "Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte", ha escrito el reguetonero, de 30 años. "Fue cuestión de vida o muerte", detalló.

Además, anuncia que tiene que pausar su carrera en la música por este contratiempo de salud. "No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)".