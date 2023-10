"La cabeza la tiene estupenda": nuevos datos sobre el estado de salud de Concha Velasco

El pasado julio, Manuel, el hijo de Concha Velasco, salió al paso de algunas informaciones sobre la actriz e incidió en que su madre se encuentra en su residencia madrileña de Las Rozas "respirando aire puro, acompañada en todo momento y con todas las atenciones y cuidados que precisa". "Mi madre permanece estable, dentro de su estado general delicado", aclaró.

El autor salió al paso de la controversia suscitada por las declaraciones de varios amigos de su madre en relación a su salud, "declaraciones hechas desde el cariño y sin ánimo de generar alarma, me consta", y para aclarar algunas informaciones sobre su actitud ante algunos medios que han hecho "aumentar aún más las alarmas".

Ahora se ha sabido que la artista sigue recibiendo visitas. Una de las últimas fue la de José Manuel Parada, tal y como reveló él mismo este fin de semana en Fiesta.

"Yo no había ido a verla porque me daba apuro, pero me lo dijo su hijo cuando un día me vio por televisión. Me citó para este sábado (7 de octubre)", contó el colaborador. "Estás aquí como amigo y cómplice de muchas historias que hemos vivido juntos", asegura que le comentó la actriz.

En cuanto a la visita, reveló que fue a primera hora de la tarde. "Me estaba esperando en la cafetería y estaba encantadora. ¡No sabes qué memoria tiene! Se acuerda de cosas que ni me acordaba. La cabeza la tiene estupenda" .

Sobre la residencia donde se encuentra la actriz, destacó: "Es preciosa. Ella saludaba a todo el mundo: 'Conchita, Conchita', le decían. Hasta fuimos a la capilla y rezamos un poquito". También la habitación: "Es preciosa, tiene plantas y está llena de fotografías".

Además, parada destacó lo bien atendida está la actriz por su familia. "¡Cómo la cuida y atiende su hijo Manolo!".