Govern y PSC arremeten contra Feijóo y el PP por acudir a la manifestación contra la amnistía "de la mano de Vox"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, han arremetido este domingo contra el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, por haber asistido a la manifestación contra la amnistía "de la mano" de Santiago Abascal "para generar miedo".

"Hemos constatado una vez más el fracaso de la derecha y la extrema derecha. La manifestación de hoy es la constatación de este fracaso", ha declarado el presidente catalán a los medios durante un visita a Masquefa (Barcelona).

"Cuando Feijóo, Ayuso y Abascal el único mensaje que tienen para Cataluña es de venganza, es de represión, es de odio, constatan su fracaso y el fracaso también de sus proyectos políticos no solo para la ciudadanía catalana sino también para una mayoría del Estado español", ha argumentado el dirigente independentista.

"La presencia de dirigentes del PP es inversamente proporcional a su éxito y apoyo de la sociedad catalana", ha añadido al señalar que ha acudido "menos gente que nunca" a la protesta. Y es que, para él, "ante una derecha y una ultraderecha con un discurso basado en el menosprecio, en el odio, en la venganza, hay una Cataluña alegre que decidirá su futuro en libertad y sin represión".

En este contexto, Aragonès considera que esta manifestación les "empuja a seguir batallando más que nunca por la amnistía y la autodeterminación". "Que sigan enfadados y rabiosos, que nosotros seguiremos adelante", ha sentenciado.

Por su parte, Salvador Illa ha lamentado ver a Alberto Núñez Feijóo "juntito de la mano de Abascal para generar miedo" y crispación diciendo que se rompe España. De este modo, ha criticado que la derecha y la ultraderecha siempre vayan a la contra.

"Esto no falla nunca", ha dicho, "siempre a la contra, siempre destruyendo, incapaces de construir nada nuevo". En este sentido, Illa ha rechazado el miedo: "No se rompe nada. Hay que avanzar, hay que hacerlo desde las instituciones y hay que hacerlo con política útil, y esto lo va a hacer el presidente Pedro Sánchez cuando sea investido".

Asimismo, el exministro ha pedido respeto a lo que votaron los ciudadanos el 23J, cuando, añade, hubo un "'no' rotundo, muy rotundo, en Cataluña, a la derecha y ultraderecha". En cambio, asegura que los ciudadanos dijeron sí a la España real, plural y diversa, "a una España que quiere seguir progresando sin miedo".

Sobre la amnistía también se ha pronunciado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que Sánchez, trabaja por un Gobierno de progreso "para mirar al futuro" dentro de dos líneas: "diálogo y marco constitucional".

Desde Logroño, Marlaska ha incidido en que el Ejecutivo repite y reitera sus principios de "progreso social y todo lo encaminado a esa cohesión personal, social y territorial tan importante en nuestro país bajo los prismas del diálogo y dentro del marco de la Constitución".

"Nosotros apostamos por lo que dijo la sociedad española el 23 de julio, que es seguir con un gobierno de progreso y de mirar al futuro y que durante estos últimos 5 años se ha basado en dos líneas: el diálogo y el marco constitucional", ha sostenido.

Feijóo: "Ni me importa ni busco ni evito fotos"

Antes del arranque de la marcha, Feijóo y Abascal han hecho declaraciones a los medios en puntos distintos. El 'popular', preguntado por la coincidencia con el líder de Vox en la marcha, ha indicado que acudió a la movilización "como un ciudadano más" y junto a sus compañeros de partido.

"Ni me importa ni busco ni evito fotos", ha dicho el líder de la oposición en alusión a la presencia de Abascal. "Si se coincide o no se coincide con otros ciudadanos que piensan de forma distinta es un hecho no significativo", ha añadido.

El líder de Vox, por su lado, ha justificado su presencia con que era "imprescindible volver a Barcelona" para apoyar a los catalanes que considera que están sufriendo y a todos los españoles que ve inquietos ante "un golpe" de Sánchez desde la Moncloa.

"En 2017, en las calles, como en Barcelona, y en los tribunales paramos el Golpe de Estado perpetrado por la Generalitat golpista de Cataluña, y en esta ocasión pararemos en los tribunales y en las calles, que nadie tenga ninguna duda, contra la amnistía", ha argumentado.