Exteriores avisa a los españoles que decidan viajar a Israel durante la guerra: no se responsabilizará de los daños que sufran

El Ministerio de Exteriores ha advertido a los españoles que decidan trasladarse a Israel de que el viaje "se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero", y que el Estado español no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir.

"Ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas", dice Exteriores en la actualización de las recomendaciones de viaje a Israel, recogidas en su página web tras el ataque al país este sábado por parte de Hamás y de grupos extremistas palestinos.

Tras aclarar que esta recomendación "carece de efecto vinculante y opera como mero aviso o consejo", el Ministerio precisa que el Estado "no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna".

El viaje por tanto "se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero, y que todos los gastos derivados de la hospitalización, el traslado de heridos o la repatriación de cadáveres corren a cargo del particular".

Recuerda además que las prestaciones de la Seguridad Social "no operan en el extranjero, salvo en determinados países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo".

Por ello, reitera a los viajeros la recomendación de mantenerse informados en todo momento, de contar con la posibilidad de verse obligados a permanecer en el extranjero más tiempo del previsto y de contar con un seguro que cubra todas las eventualidades durante el viaje.

Los equipos de la Embajada de España en Tel Aviv y del Consulado, en Jerusalén, están "plenamente movilizados" para atender a los españoles que se encuentren en Israel y necesiten de su asistencia, según ha informado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a través de su cuenta en la plataforma X.

El Consulado de Jerusalén emitió este sábado información de interés para los españoles que se encuentren en los territorios afectados, donde indicaba a la población las medidas a seguir en caso de emergencia, según han indicado fuentes de Exteriores, que han asegurado que el Consulado está en contacto continuado con la colonia española, asistiéndola siempre dentro de sus competencias.

Albares ha facilitado también teléfonos de emergencias, el de la embajada española en Israel, (@EmbEspIsrael) +972(0)505772641, y el del Consulado, (@ConsuladoEspJer) +972 599 276538.