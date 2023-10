Rafa Mateo le hace un regalo de 130.000 euros a su novia: "Poco para lo que te mereces"

Atrás quedaron los problemas de salud que padeció antes del verano Rafa Mateo. Ahora, el que fuera concursante de QQCCMH, está de enhorabuena y celebra por todo lo alto el amor que le profesa a su novia, Alba. ¿Cómo? Con un ostentoso regalo de más de 130.000 euros.

Se trata de un Audi SQ8 SUV, un coche de alta gama en color blanco que ha dejado atónitos a todos sus seguidores de las redes sociales. "Este regalo es poco para lo que tú te mereces...", escribe el hermano de Christopher Mateo, ganador de Supervivientes 2015.

El millonario acompaña este mensaje con varias imágenes donde se ve a su pareja posando con el vehículo en el concesionario donde fue adquirido.

El ictus sufrido el pasado mayo ya es historia. El exconcursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? sufrió un derrame cerebral con apenas 29 años. Así lo contó su familia a través de su cuenta de Instagram. Y es que, a apenas días del primer ataque, el influencer sufría un segundo accidente.

"Gracias a dios estoy sin ninguna secuela", escribió el joven en una publicación en la que se podían ver diferentes fotografías suyas. En la primera de ellas en una gran piscina y en la segunda en un centro hospitalario.

Después de casi dos meses sin actualizaciones, el televisivo quiso agradecer a todos sus seguidores el apoyo que había recibido de manera constante durante su periodo de descaso: "Quiero agradecer todos vuestros mensajes de apoyo, ¡no me esperaba tantos! Gracias, Dios, y gracias a todos vosotros. Sufría de tensión alta y no lo sabía hasta que el cuerpo me aviso".