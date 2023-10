Sánchez da por hecho que será presidente: "Quien quiera gobernar España tiene que asumir la diversidad territorial"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido este sábado su primer discurso desde que recibiera el encargo del rey Felipe VI de formar Ejecutivo, y no ha tocado el tema de la amnistía a los secesionistas catalanes de forma directa.

En una intervención en Granada, Sánchez ha evitado hablar de las negociaciones para la amnistía de los líderes del 'procés' y se ha centrado en fijar sus prioridades socioeconómicas para la nueva legislatura, entre ellas, la consecución del "pleno empleo".

Eso sí, Sánchez ha advertido de que "quien quiera aspirar a gobernar España" tiene que comprender y asumir dos cosas: "el pluralismo político y la diversidad territorial".

El líder del PSOE ha aprovechado para advertir a los "profetas del apocalipsis" de la derecha que España "ni se hunde ni se rompe" y que habrá un Gobierno progresista que continuará "construyendo convivencia".

"Ni se hunde ni se rompe"

Más en concreto, Sánchez ha pedido "algo de prudencia" a la derecha en sus declaraciones por decir que España se "hunde", en la semana que Europa ha concedido otros 93.000 millones de euros de los fondos; que está "aislada", cuando se ha celebrado con éxito la cumbre que ha abierto el debate sobre el futuro de Europa, y que se "rompe", cuando todos los territorios han cumplido con la Constitución en los últimos cinco años.

El líder socialista cree que en el PP están "frustrados" después de la investidura fallida de su líder pero en democracia, ha dicho, "hay que saber ganar y perder", respetar al oponente y la inteligencia de los ciudadanos. "Por tanto, ante los profetas del apocalipsis les digo que España avanza y cuenta más en el escenario europeo", sentenció.

"Los ciudadanos no votaron para que repitamos elecciones en enero, por eso ese es el compromiso, trabajar por cuatro años más de avances y convivencia en el marco de la Constitución", ha añadido.

"Esto es lo que vamos a hacer", ha garantizado Sánchez. antes de replicar a los líderes del PP que le acusan de dar al traste con la igualdad por sus potenciales pactos con independentistas y nacionalistas que "la igualdad se garantiza aprobando lo que ellos votan siempre sistemáticamente en contra en el Congreso", como subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones y aprobar más recursos económicos contra la violencia machista.

En cuanto a la economía, Sánchez se fija como objetivo dejar de ser el "farolillo rojo" del desempleo en la Unión Europa y pasar la actual tasa de desempleo del 12% a un 8%, es decir, lograr el pleno empleo.

Entre sus propuestas para la investidura, Pedro Sánchez ha dicho que quiere incluir en el Estatuto de los Trabajadores, que todos los años el salario mínimo sea del 60% del sueldo medio, así como que cada año se destinen 5.000 millones de euros para llenar la hucha de las pensiones y "garantizar la dignidad de la jubilación".

En materia de vivienda, ha recordado que "el 70% de la desigualdad en nuestro país trae causa de la imposibilidad de acceder" a una, no solo pero sí particularmente por parte de los jóvenes. "Pues yo me comprometo en estos próximos años a hacer de la vivienda lo que dice nuestra Constitución, un derecho y no un bien imposible de acceso para muchísimas gentes de nuestro país", ha afirmado.

Y en materia de igualdad de género, el presidente ha recuperado su compromiso de aprobar una ley de paridad para garantizar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad española.