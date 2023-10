Bolaños se reúne en Barcelona con Jové, uno de los hombres de confianza de Junqueras

El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se ha reunido este viernes de forma discreta en Barcelona con Josep Maria Jové, presidente del grupo de ERC en el Parlamento catalán y uno de los dirigentes de más confianza del líder republicano, Oriol Junqueras.

Según ha avanzado el digital ElNacional.cat, Bolaños y Jové se han visto en la capital catalana, donde el ministro en funciones ha inaugurado este viernes un seminario sobre igualdad de género en el Palau de Pedralbes y también se ha reunido con el delegado del Gobierno en Cataluña.

Este encuentro, que tanto PSOE como ERC no han querido confirmar, se da el mismo día que Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato a la investidura, ha hablado por primera vez de "amnistía". El líder socialista ha señalado, desde la cumbre europea de Granada, que "no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España en 2017" y ha dejado claro que la propuesta de Sumar "no es la misma" que la del PSOE.

Preguntadas por la reunión, tanto fuentes del PSOE como de ERC han declinado confirmar o desmentir el encuentro y tampoco han querido hacer comentarios al respecto o sobre las negociaciones para la investidura de Sánchez.

Comisión negociadora

Bolaños forma parte de la comisión de siete personas designadas por el PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez con los grupos, junto a otros miembros destacados del partido, como María Jesús Montero, Santos Cerdán y Pilar Alegría, y los diputados Óscar Puente y José Ramón Gómez Besteiro.

Por su parte, Jové, jefe de la bancada republicana en el Parlament y presidente del Consejo Nacional de ERC, es uno de los miembros del equipo negociador de dicha formación, junto a Marta Rovira, Marta Vilalta y Juli Fernàndez.

Se da el caso además que Jové se enfrenta a una petición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de hasta siete años de cárcel y 32 de inhabilitación por su presunto papel en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando era alto cargo de la Generalitat y uno de los hombres de confianza de Oriol Junqueras.

A diferencia de la Fiscalía, que pide esas penas al aplicarle la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, la Abogacía del Estado, en cambio, solicita una condena de tres años y medio de cárcel para Jové, al que atribuye los delitos de desobediencia y malversación atenuada.