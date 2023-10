El motivo por el que las canciones que escuchamos son cada vez más cortas

La música forma parte de nuestra vida diaria. Siempre lo ha hecho, y seguramente ahora más que nunca. Si en el siglo XX los tocadiscos o los equipos de música eran indispensables en las casas, en el siglo XXI el mp3 primero y el smartphone después permiten que millones de personas vivan su día a día con banda sonora: según los datos de Spotify, cada usuario escucha de media 2,6 horas de audio en su aplicación.

Sin embargo, la música no es ajena a la era del streaming, de las redes sociales y, sobre todo, de la inmediatez. El consumo de lo inmediato, el formato de lo breve, rápido y sencillo tienen mercado (y el éxito de plataformas como TikTok o Instagram Reels lo demuestra) ha calado también en la industria musical, tal y como indica un estudio de Xataka: las canciones son cada vez más cortas y el estribillo llega antes.

Las canciones duran cada vez menos

Según los datos recopilados por Xataka a partir de los datos de la lista Top 100 de Billboard en seis décadas distintas (2022, 2012, 2002, 1992, 1982 y 1972), las canciones aumentaron su promedio de duración entre los años 70 y los 90 para iniciar una caída progresiva que continúa en la actualidad: si en 1992 los temas musicales duraban de media cuatro minutos y medio, la media actual supera ligeramente los tres minutos y medio.

Canciones como 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana (5:01) o 'One' de U2 (4:36) han dejado de ser la tónica general para dar paso a canciones más cortas, como 'STAY' de Justin Bieber y The Kid Laroi (2:21) o 'As It Was' de Harry Styles (2:47). En 2022, el 37% de las canciones del Top 100 de Billboard son menores de 3 minutos. En 1992 solo era del 2%. Por contra, en 1992 el 74% de las canciones duraban más de cuatro minutos. Actualmente el porcentaje es del 11%.

Este cambio es, precisamente, asociado a los hábitos los nuevos consumidores, acostumbrados en 2023 a los clips cortos y a las plataformas de streaming: hay que crear contenido más rápido para satisfacer a un mercado muy extenso. Esto ha cambiado, incluso, la forma de pago en la industria musical: en Spotify se cuenta como reproducción una escucha superior a 30 segundos.

El algoritmo de Spotify, de hecho, premia a las canciones que son escuchadas en su totalidad, según publica Xataka, lo que explica que se produzcan más canciones y más cortas.

La influencia de TikTok en la forma de hacer canciones

Otra consecuencia de las redes sociales y los formatos cortos actuales es que la industria musical se ha adaptado a un público que cambia constantemente de estímulo y que tiene otras mil alternativas si no se entretiene con un producto: ahora, los estribillos llegan antes en la duración de la canción. Al igual que en el cine, la televisión o en las redes sociales, la música intenta mantenernos entretenidos antes de pasar de canción.

Esto también puede encontrar su explicación en TikTok: la mayoría de los descubrimientos musicales llegan actualmente a través de canciones que aparecen en vídeos cortos, por lo que hacer canciones que se presten a aparecer en este formato puede conducir al éxito de un nuevo tema.

Y es que la fórmula del éxito musical en un mundo es, precisamente, conseguir interacciones a través de otro soporte, hacer atractivo el producto a un publico que quiere descubrir, compartir y consumir de forma inmediata y a un ritmo cada vez más vertiginoso.