El gracioso momento que dejó sin brindis a la reina Letizia en la cumbre de Granada

Un error de protocolo dejó este jueves en la cumbre de Granada a la reina Letizia sin brindis y un momento divertido para la historia. Todo ocurrió durante la cena con menú andalusí celebrada en el patio de los leones de la Alhambra, cuando el rey Felipe VI daba un discurso en el que reivindicaba el "espíritu de Granada" y animaba a los asistentes a la cumbre europea a disfrutar de la "magnífica ciudad", resaltando su magia y belleza.

"Bienvenidos de nuevo a esta hermosa y mágica ciudad. Gracias por honrarnos con su presencia y, por favor, disfruten de esta velada", concluía el monarca invitando a todos a brindar con su copa. Pero la reina no tenía nada con lo que honrar tan importante encuentro.

Con rostro desconcertado a la vez que divertido, la regente mira al responsable de protocolo y comienza a hacerle gestos insinuando que no tiene copa. Ante el desaguisado, el rey Felipe le ofrece entonces su copa y la alzan conjuntamente, aunque acto seguido era él quien se bebía el contenido, mientras la monarca se encogía de hombros mirando a los espectadores de la cómica escena.

No es la primera vez que los reyes se ven en una situación de este tipo. El pasado mes, los reyes ofrecían un almuerzo en el Palacio Real de Madrid con motivo de la entrega de los premios Cervantes. El rey volvía a intentar brindar con los presentes, pero en esta ocasión no había copas para ninguno. "No hay copas. No podemos brindar", dijo con naturalidad a la vez que ofrecía brindar con agua. Tras darse cuenta de que tampoco era apropiado, finiquitaba el asunto con soltura: "Una pequeña corrección: brindaremos cuando haya posibilidad de hacerlo".