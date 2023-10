Tess Gunty: "El progreso social depende de las personas dispuestas a sentirse ridiculizadas al alzar la voz"

Tess Gunty (South Bend, Indiana, 1993), la escritora más joven en ganar el prestigioso National Book Award desde que Philip Roth lo obtuviera en 1960, contesta a las preguntas de los periodistas de medios españoles con una tranquilidad pasmosa. A pesar de que en Los Ángeles, donde vive, son las 8 de la mañana, Gunty parece haberse puesto en marcha hace ya un buen rato.

Nos habría gustado entrevistarla en exclusiva, pero el encuentro se realiza junto a varios medios de comunicación por Zoom: la estadounidense acaba de terminar una residencia de escritura en la que ha estado trabajando en su segundo libro y no tiene tiempo para más.

Antes de publicarse en español y catalán (disponible en el catálogo de Sexto Piso en castellano, y en catalán en el de Edicions de 1984), La conejera, su debut, no solo se ha llevado el National Book Award, ha sido reconocido con el Waterstones Debut Fiction y el Barnes & Noble, y ha sido finalista del Premio Nacional de la Crítica. Ahí es nada.

'La conejera', de Tess Gunty. SEXTO PISO

Este híbrido entre la ficción y el ensayo aborda temas como el desarrollo desaforado, la mística, el activismo, el abuso de poder en lo afectivo- sexual. La conejera atrapa desde la primera página en la que la protagonista, obsesionada con la mística desde que leyó a Hildegarda von Bingen, es acuchillada.

En una calurosa noche en el apartamento C4, Blandine Watkins sale de su cuerpo. Solo tiene 18 años, pero ha pasado la mayor parte de su vida deseando que esto ocurriera. "Blandine es la heroína que yo quería ver en la literatura. Cuando empecé a escribirla, yo tenía 22 años, no era mucho más mayor que ella. Buscaba una joven que no se quisiera definir más que por su activismo, su cuerpo, su talento y su inteligencia. La conejera trata sobre una joven que insiste en ser protagonista de su vida. Mi primera visión fue vívida: la imaginé bebiendo un refresco azul en una gasolinera después de llevar mucho tiempo sin dormir. Blandine es etérea y espectral. Mística, pero no religiosa. Escribirla fue un disfrute. La echo de mucho de menos", asegura Gunty.

La trama se desarrolla en tres días calurosos en Vacca Vale, una ciudad ficticia de Indiana, una urbe deprimida tras la quiebra hace décadas de Zorn Automobiles y que cuando arranca la narración los promotores, ávidos de especulación, quieren convertir en "una mala imitación de Silicon Valley".

Varios críticos incluyen la obra en la tradición de la gran novela americana. Pero lo cierto es que La conejera no solo retrata la psique colectiva estadounidense. "Muchos lectores me han dicho que viven en una versión de Vacca Vale. Cuanto más específica eres como escritora, más se identifica el lector. Además, el extractivismo capitalista se extiende no solo por Occidente. Los problemas económicos de mis personajes son universales. La crisis climática, la manera en la que la digitalización ha interferido en las relaciones, la desconexión sistémica son problemas globales", plantea.

Tess Gunty. TKG

No se trata de una novela centrada en el yo, sino de una obra coral con un ritmo musical que, como reconoce la escritora, bebe de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, de NW, de Zadie Smith y de Yuri Herrera. "Cuando lo escribí, estaba muy centrada en las novelas polifónicas. Hay mucha presión por vivir en lo más superficial del yo, una perspectiva muy limitante. Los problemas sociales que investigo son fruto de un individualismo extremo. De ahí, el narrador omnisciente que permite pasar de forma fluida de una voz a otra creando un ecosistema".

Como en el caso de Samantha Schweblin, las piruetas técnicas del libro están tan bien hechas, que pasan desapercibidas. Cinco años tardó en darle forma, cinco años de mucha reflexión sobre la distopía en la que vivimos.

"Me resulta muy natural escribir distopías, pero lo que me interesa es la utopía, los sistemas alternativos. La ternura es un camino para crear un mundo diferente. Ya no basta con detectar la violencia, debemos imaginar otras opciones. Yo me encargo de lo micro, no soy economista. Pienso en las redes de microorganismos, como las de la naturaleza".

Mucho se ha hablado de la juventud de la autora formada en Literatura en la Universidad de Notre Dame y con una maestría en Escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Su sátira social es ya un fenómeno mundial que aúna a crítica y lectores.

"Mientras sigamos funcionando en el cortoplacismo y en el saqueo de recursos, nada cambiará. El progreso social depende de los raritos sociales, de las personas dispuestas a sentirse ridiculizadas al alzar la voz. Tengo fe en las nuevas generaciones".