Sánchez enviará a Zelenski seis lanzadores HAWK: así funcionan estos misiles antiaéreos

El Gobierno español enviará seis lanzadores de misiles HAWK a Ucrania. Así lo han informado fuentes gubernamentales tras las conversaciones mantenidas este jueves entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez y el presidente del país ucraniano, Volodímir Zelenski, tras su reunión en Granada como parte de la cumbre de la Comunidad Política Europea.

Un encuentro con los principales líderes del continente que el mandatario ucraniano ha aprovechado para solicitar más ayuda europea de cara a la contraofensiva de su país. Entre sus peticiones, Zelenski ha reclamado el envío de un mayor número de armas y misiles, así como ha pedido que se siga aumentando la presión a Rusia mediante sanciones.

El Gobierno ha reiterado así el apoyo de España a Ucrania y ha ofrecido nuevos sistemas antiaéreos y antidrones, así como formación especializada para los soldados de este país y los equipos de desminado. Entre estas medidas se encuentra el envío de seis lanzadores HAWK, que se unen a los otros seis misiles de este mismo tipo que ya fueron enviados en 2022.

Se trata de un sistema de lanzaderas que España incorporó a su Ejército de Tierra en 1965 y que, aunque han sido muy "productivos" en términos militares, se encuentran algo obsoletos a día de hoy pero siguen formando parte de muchos ejércitos, entre ellos el español.

Un sistema antiaéreo

Los HAWK (Homing All the Way Killer: asesino guiado a lo largo de su vuelo) son misiles tierra-aire estadounidenses de mediano alcance que originalmente servían para atacar aviones en altitudes medias y bajas. Entraron en servicio en el Ejército de Estados Unidos en 1959 y en 1971 se sometieron un primer programa de mejora, unos avances que continuaron sucediéndose a lo largo de los años hasta que el El Pentágono dio de baja a sus últimos HAWK en 2002.

La última actualización de este sistema de defensa, el MIM-23 HAWK, es la que sigue formando parte del arsenal de distintos países. Miden 5,120 metros de largo y 0,356 de diámetro. Tienen un alcance de 40 kilómetros y desarrollan una rapidez equivalente a 2,5 veces la velocidad del sonido. Su altitud de crucero está entre los 30 y los 11.580 metros y su precisión está testada entre el 56 y el 85%.

Aunque fue Estados Unidos quién diseñó y fabricó este sistema, lo cierto es que nunca los llegó a usar en combate, aunque sí han sido utilizados por otros países: Irán derribó con ellos hasta 40 aviones en la guerra contra Irak y Kuwait también los usó durante la invasión iraquí.

Los HAWK españoles

En España este sistema fue incorporado a sus Fuerzas Armadas durante los años 60. Fue en 1965 cuando el Ejército español recibió 24 lanzadores originales (4 baterías) que se sumaron a otros 12 que se adquirieron de segunda mano en la década de 1990.

Concretamente, los HAWK españoles están disponibles en el Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) nº 74, que cuenta con dos grupos de misiles HAWK: uno en la base de El Copero, en Sevilla, y otro en el acuartelamiento Cortijo de Buenavista, en Cádiz.

Se trata de sistemas que posteriormente fueron superados por otros misiles antiaéreos, los Patriot, pero España los sigue manteniendo en activo y modernizando para que se mantengan, como mínimo, hasta más allá del 2030.