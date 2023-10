Nuria Roca abre su corazón y lanza un tierno mensaje de felicitación (y un pequeño reproche) a Juan del Val

El pasado 5 de octubre, el escritor Juan del Val cumplía 53 años y su mujer, Nuria Roca, lo felicitaba con una dedicatoria muy especial a través de su perfil de Instagram. La pareja se conoce desde hace 25 años, se casaron en el 2000 y tienen tres hijos en común.

A pesar de los altibajos propios de toda pareja, desde que se conocieron no se han separado y han mostrado tener una relación muy sana basada en el respeto mutuo y la confianza.

Por ello, Nuria ha querido reflejar ese amor a través del entrañable mensaje que ha publicado en su Instagram el día del cumpleaños de Juan del Val: "¡Felicidades! Quién me iba a decir a mí que 25 años después seguiríamos tomando café. Te amo".

Pero no era el cumpleaños del escritor lo único que celebraban, y la presentadora ha querido dejarlo claro con un toque de humor: "Felicidades por cumplir, por estar juntos y por casarnos. Ya te dije que no era buena idea hacerlo al día siguiente de tu cumpleaños, o se celebra una cosa o la otra".

Los mensajes de amor de Juan del Val

Nuria Roca no es la única que expresa públicamente su amor hacia su marido, sino que Juan del Val también ha tenido varios gestos que vuelven a reflejar la bonita historia que está viviendo la pareja.

Esa misma noche el marido de Roca visitaba El Hormiguero y, además de acerca de su nuevo libro, Bocabesada, Pablo Motos le preguntaba por su relación con Nuria: "Has dicho más de una vez que no hubieses sido feliz con nadie más que no fuera Nuria".

Del Val respondía sin dudar: "Muchas veces lo hemos hablado. Si nos separábamos, yo tenía clarísimo que podría estar con muchas personas, pero como pareja ni de coña. Ella no lo tiene tan claro". "Yo soy yo y yo estoy ahora como estoy y donde estoy por Nuria", añadía el escritor sin titubear.

Pero no era la única vez en la que Juan del Val se abría con respecto a sus sentimientos hacia la que ha sido su pareja durante 25 años. El pasado mayo el escritor visitaba el programa La Roca, presentado por la propia Nuria Roca, en el que mostraba el tatuaje que se había hecho por su mujer.

Una de las colaboradoras del programa, Sara Ramos, comentaba que hay muchas parejas que se arrepienten de haberse tatuado, pero Juan no dudó en su respuesta: "Yo necesito hacerme tatuajes de los que tenga la absoluta certeza de que no me voy a arrepentir. Yo tengo a mis tres hijos, por lo que no me puedo arrepentir, y tengo a Nuria".

"Pues dejarlo, pero porque forma parte de mi vida y yo jamás me arrepentiría de haber estado con Nuria. Si tengo otra pareja, tendrá que asumir donde está mi vida, y mi vida es Nuria", añadía el escritor ante la pregunta de que pasaría en caso de separarse de su mujer.

La pareja ha demostrado ser una de las más fortalecidas y estables de la televisión, no solo a través de estos mensajes que han hecho públicamente en los últimos meses, y reflejan así las ganas que tienen de seguir su camino juntos.