Sumar presentará el martes en Barcelona su propuesta para una ley de amnistía

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que su partido presentará este martes en Barcelona su propuesta para una ley de amnistía para los encausados por el procés, en la que "un grupo de hasta 20 juristas ya trabaja desde hace semanas".

"El martes que viene presentamos el dictamen de los juristas de nuestro espacio político, justamente aquí en la ciudad de Barcelona, creo que en el Ateneo", ha adelantado en una entrevista en RTVE Catalunya.

"Hay muchos modelos de amnistía", ha comentado Díaz, quien sobre su encaje constitucional ha asegurado que "será el Tribunal Constitucional quien decida".

Asimismo, ha asegurado que habrá una votación en Cataluña tras la negociación entre el Gobierno y los partidos independentistas: "El carril para avanzar es una mesa de diálogo en la que alcancemos un acuerdo de mayorías y, cuando el acuerdo esté tejido, por supuesto, los catalanes y las catalanas van a votar".

Díaz se ha mostrado partidaria de "seguir avanzando en la desjudicialización del conflicto político" y ha defendido su reunión con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, en Bruselas: "En las estrategias de negociación, el reconocimiento es clave. Lo hice en abierto, en el Parlamento Europeo y con respeto. Al señor Puigdemont, le vota la gente".

"Tenía interés en conocerlo y en la complejidad de un dirigente político, como muchos otros, que se encuentra fuera de nuestro país", ha añadido sobre el encuentro con Puigdemont. No obstante, ha evitado hablar de exiliados: "Yo hablo de personas que están fuera de nuestro país. Las personas se merecen respeto y las ideas no pueden acabar en los tribunales".

Eso sí, ha admitido que sabía que su foto con Puigdemont en Bruselas recibiría críticas: "Yo sabía que había una parte del país que no la podría comprender, pero tenía la convicción democrática de que hacía lo correcto".

También se ha mostrado "optimista" de cara a una futura investidura de Pedro Sánchez y un Gobierno de coalición: "Yo quiero alentar la esperanza y creo que el acuerdo es factible. Las partes sabemos de lo que estamos hablando".

Relación distante con Irene Montero

En ese sentido, ha rechazado hablar de nombres y de carteras ministeriales antes de alcanzar un acuerdo de investidura, algo que sí está haciendo Podemos, que reclama el ministerio de Igualdad para Irene Montero. Al respecto, no ha querido pronunciarse sobre si le gustaría que Montero repitiera al frente de esa cartera: "Si hablase de deseos personales, creo que no tienen mucho interés para la ciudadanía".

"No frivolizo las carteras, muy al revés, es clave quién materializa las políticas, pero previamente tenemos que tener un acuerdo de Gobierno. Y además, ni el presidente del Gobierno ni yo misma ni los equipos negociadores estamos hablando de carteras", ha dicho.

Ante la pregunta sobre si hace meses que no habla con Irene Montero, como dijo la titular de Igualdad, Díaz ha admitido que mantienen una relación distante: "No sé si meses, yo creo que desde antes de la campaña electoral no hablamos, sencillamente porque tampoco nos cruzamos. Con el señor Alberto Garzón también llevamos meses sin hablar".