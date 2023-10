Por qué el llamado 'fuego de subsuelo' ha reactivado el incendio en Tenerife después de casi dos meses de haberlo extinguido

Llevaba casi dos meses latente. El fuego volvió este miércoles a Tenerife después del terrible incendio que se dio por controlado el pasado 29 de agosto y arrasó más de 14.000 hectáreas, muchas de ellas en espacios protegidos. El peor incendio en España en lo que va de año.

Ahora, tras el desalojo de más de 3.000 vecinos (que este viernes empezaban a regresar a sus casas), las llamas han vuelto a amenazar zonas como Santa Úrsula, La Orotava o La Matanza. La ola de calor, inesperada para este mes de octubre, y los fuertes vientos han hecho que el trabajo de los Servicios de Emergencia sea complicado. Pero ¿qué ha llevado a que las llamas regresen a la isla canaria después de tanto tiempo?

"En la zona norte, donde se produjo el incendio, hay mucho brezal y se mezcla mucha materia muerta que proviene de la vegetación", explica Alexander Librán, coordinador de los Equipos de Intervención y Refuerzo de Incendios Forestales (EIRIF). "Con el paso del tiempo, estos residuos vegetales se mezclan con la tierra. A su vez, la zona donde ha habido un incendio se queda con temperatura, si llega a esa vegetación las llamas se reavivan", añade. Esto es lo que se concoce como fuego de subsuelo.

"Se ha reavivado porque no ha llovido lo suficiente y el agua no ha llegado a esa profundidad"

Según los expertos en incendios forestales, el fuego de subsuelo es algo habitual, aunque en el caso de Tenerife "se ha reavivado porque no ha llovido lo suficiente y el agua no ha llegado a esa profundidad". Además, la ola de calor y los vientos de esta semana no están ayudando a que este fenómeno no se produzca o, por lo menos, se sofoque. "Con las condiciones de bastante calor, la falta de humedad, la entrada de viento... los focos salen a la superficie, evolucionan y se crea una reproducción", señala Librán, que además añade la sequía de los últimos meses como causa de la repetición del fuego.

Doble esfuerzo

A última hora de este viernes, la peligrosidad del fuego había disminuido a nivel 1. Pese a ello, el temor a una reactivación por el viento no cesa. "Un fuego de subsuelo es complicado de apagar", señala Librán. "El problema se encuentra, sobre todo, en las zonas de barrancos porque hay que profundizar mucho en el terreno y el acceso es más complicado", comenta. "En acantilados profundos e inaccesibles es muy fácil que vuelva el fuego si no llueve", agrega.

En este sentido, apunta a que "el esfuerzo para apagarlo es el doble de lo normal". Trabajar con "la herramienta" quitando la materia del suelo es esencial para que un incendio no vuelva a reproducirse. Si esto acaba ocurriendo, seguir eliminando la materia, hasta llegar al suelo mineral, y refrescar con agua son tareas esenciales.

"Cada centímetro del perímetro es importante porque solo por una raíz puede pasar a ser fuego"

"Cada centímetro del perímetro es importante porque solo por una raíz o por cualquier pequeña conexión de combustible puede pasar a ser fuego", sentencia Librán. Concretamente, en esta reactivación, que ya afecta a 30 hectáreas, las llamas han salido del perímetro y han provocado también un conato fuera de la zona original (fuego igual o menor de una hectárea de superficie de terreno forestal afectada).

Ahora, hay que esperar a que el tiempo meteorológico de un respiro y los Servicios de Emergencia puedan seguir haciendo su labor. "A ver si hay suerte", pide el coordinador de EIRIF.