Alerta por la 'cascada de crisis climática' en 2024 por el fenómeno de 'El Niño': olas de calor oceánicas y desastre agrícola

El cambio climático y las anomalías térmicas que está experimentando el planeta en los últimos tiempos podría desembocar en consecuencias catastróficas. Y podría ocurrir muy pronto, en 2024. Es lo que se desprende de las conclusiones del estudio “Record-breaking global temperature and crises with strong El Niño in 2023-2024” publicado en la revista 'The Innovation Geoscience' a partir de un estudio del Instituto de Física Atmosférica (IAP) de la Academia de Ciencias de China, y del que se hace eco el portal meteorológico Meteored.

Esta sería la consecuencia del fenómeno de 'El Niño' que ya ha sido decretado oficialmente, y que se mantendrá hasta marzo de 2024, según el Centro de Predicción del Clima (CPC) del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Este fenómeno se intensificará y podría suponer un elevado nivel de dióxido de carbono en la atmosfera y una temperatura nunca vista en el agua de mares y océanos, algo que podría tener consecuencias catastróficas para el clima a nivel global.

¿En qué consiste el fenómeno del niño?

'El Niño' es un fenómeno meteorológico natural que se caracteriza por "la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera", según explica la OMM. Se trata de un evento que tiene gran influencia "en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo".

Los avances tecnológicos han permitido que las regiones se preparen ante los posibles efectos de este fenómeno, como las fuertes lluvias torrenciales, inundaciones y sequías. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fenómeno se refería inicialmente a "una corriente de aguas cálidas" que discurría periódicamente "a lo largo de la costa de Ecuador y Perú", pero ahora sus efectos pueden afectar a distintas partes del mundo, dada su intensidad.

Potenciales consecuencias catastróficas a nivel mundial

Ahora, el estudio prevé este año una liberación de calor masivo a la atmósfera como consecuencia de El Niño, algo que cambiaría los patrones de circulación atmosférica, influiría en las interacciones entre el trópico y el resto del globo e impactaría en los chorros subtropicales, en los monzones o en los vórtices polares, aumentando de forma repentina la temperatura media global.

Las predicciones del modelo del IAP establecen una probabilidad del 56% de que la temperatura media global registre el récord desde 1950, y un 75% de posibilidades de que sea una de las tres más altas desde mitad del siglo pasado. Estas temperaturas anormalmente cálidas podrían afectar a todos los continentes, especialmente en el área del Pacífico centro-oriental tropical, el continente euroasiático y Alaska en este 2023 y el mundo entero en 2024.

Las posibles consecuencias de este fenómeno: inundaciones, olas de calor terrestres, sequías e incendios forestales.

Una cascada de crisis climáticas podría estar próxima

Una de las posibles consecuencias de este fenómeno, según lo contemplado en el estudio, sería una "cascada de crisis climáticas" que se traduciría en los siguientes fenómenos: