Un alumno de 14 años apuñala varias veces a su profesora en plena clase

Un joven de 14 años ha apuñalado a su profesora en medio de la clase en Coahuila, México. Los hechos han tenido lugar este miércoles en una escuela de educación secundaria en Ramos Arizpe, una ciudad a 14 kilómetros de la capital del estado, Saltillo. No obstante, las lesiones de la docente no revisten gravedad y su vida no corre peligro.

Las cámaras de videovigilancia han podido captar el momento de la agresión. En las imágenes se observa como el alumno, identificado como Alberto, se encuentra al lado de la pizarra junto a la profesora, Patricia Burciaga. Poco después, esta se levanta para dirigirse hacia la puerta del aula, dándole la espalda, cuando el joven aprovecha para asestarle tres puñaladas con una navaja, golpeándola posteriormente en el rostro.

La docente termina cayendo al suelo ante el estupor del resto de alumnos, mientras el agresor huyó corriendo del lugar de los hechos. Finalmente, fue detenido por otros profesores de la escuela y ya ha sido arrestado, por lo que se encuentra en dependencias del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, ha asegurado, según El Heraldo de México, que la docente, habría llamado la atención al alumno. Este, molesto por la reprimenda, habría decidido entonces agredir a su profesora.