El PP denuncia que Bolaños y Albares se habrían reunido con Puigdemont en Bruselas y el Gobierno lo niega

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este jueves que los ministros de Presidencia y Asuntos Exteriores en funciones, Félix Bolaños y José Manuel Albares, respectivamente, se habrían reunido con el expresidente catalán Carles Puigdemont en Bruselas, una información que Moncloa tacha de "bulo". La portavoz popular ha calificado de "indigno" el encuentro y ha exigido explicaciones al Gobierno sobre el contenido y el lugar en el que se habría producido la reunión.

Gamarra se ha hecho eco de una noticia en la que el diario La Información cuenta que dicho encuentro se produjo la semana pasada en la Embajada de Colombia en Bélgica, por lo que ha exigido explicaciones al Gobierno. "¿Qué hacen dos ministros en funciones del Gobierno de España reuniéndose con un prófugo de la Justicia?", se ha preguntado la secretaria general del PP, que ha reclamado a ambos ministros las "explicaciones oportunas". Fuentes de Moncloa niegan que el encuentro denunciado por los populares se haya producido.

"Parece ser que no han ido a exigirle que vuelva a España ni a traerlo de vuelta, porque de vuelta no está", ha añadido Gamarra, apuntando a que el contenido del encuentro no podría haber sido otro más que las negociaciones del PSOE para recabar los apoyos de Junts, cuyo respaldo pasa por pactar la amnistía. "Han ido a ofrecerle la amnistía a cambio de la Presidencia del Gobierno. Es indigno", ha aseverado la portavoz del PP.

Gamarra ha hecho especial hincapié en el hecho de que el encuentro se hubiera producido en una embajada extranjera. "No pueden reunirse con un prófugo de la Justicia si no es para traerlo y ponerlo a disposición judicial, y menos todavía pueden hacerlo en una embajada de otro país", ha sentenciado. "Si se reúnen en una embajada, se reúnen como miembros del Gobierno de España", ha añadido. La secretaria general del PP ha apuntado a la posibilidad de que el lugar elegido suponga un guiño a la pretensión de Puigdemont de considerar Cataluña como un país independiente y no como una comunidad autónoma.

Según ha afirmado la portavoz popular, el presunto encuentro "es de máxima gravedad", por lo que ha pedido al Gobierno en funciones que dé explicaciones. En caso contrario, Gamarra ha advertido de que el PP exigirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se someta al control del Congreso de los Diputados.

Y aquí la prueba definitiva del bulo que difunde hoy el Partido Popular 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lMfdzhNUer — Félix Bolaños (@felixbolanosg) October 5, 2023

Sin embargo, todas las fuentes del Gobierno consultadas lo niegan. "Es un bulo", dicen desde la Secretaría de Estado de Comunicación. Asimismo, también rechazan la veracidad de la información desde los ministerios implicados. Es decir, desde Presidencia y desde Exteriores. Además, el ministro Bolaños ha compartido una imagen en su cuenta de Twitter de un montaje en el que salen él y Gamarra en la embajada de Colombia en Bruselas. "Aquí la prueba definitiva del bulo que difunde hoy el Partido Popular", apunta.