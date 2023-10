Jonan Wiergo, trasladado a urgencias tras perder sangre por la nariz durante 40 minutos: "No sabía qué hacer"

Jonan Wiergo ha asustado a sus seguidores en las últimas horas tras subir y después borrar una imagen completamente ensangrentado. Según ha explicado, ha tenido que acudir a urgencias para poder subsanar un sangrado de nariz que no frenada.

"Lo he borrado porque no quería preocupar", ha explicado más adelante: "Esta mañana paseando a Byron me subió la tensión y empecé a sangrar heavy por la nariz durante 40 minutos, hasta que vino la ambulancia y ni en el hospital paraba de sangrar".

Un preocupante incidente por el que le han recomendado que debe que reducir el estrés y la ansiedad y hasta el deporte, ya que tiene la tensión "muy alta".

Jonan Wiergo cuenta por qué ha tenido que acudir a urgencias. INSTAGRAM

Compartiendo imágenes del incidente, se ha visto como ha llenado un parque de sangre mientras su perro insistía en jugar. Un mal rato sin nada con que limpiarse que solo ha podido frenarse en el hospital.

"Pensaba que sería cosa de 5 minutos", ha comentado. No obstante, en todo ese tiempo, ha denunciado que nadie le ha ayudado en ese tiempo. "Lo mejor es que ha pasado gente por delante de mí que me veía con las manos de sangre y no se ha dignado a parar y yo sin pañuelos ni fuente cerca", se ha quejado.

Por suerte, todo ha quedado en un susto y en una señal de su cuerpo de que tiene que parar. Tras parar de sangrar, pudo volver sin problema a casa y ahí ha estado descansado desde entonces.