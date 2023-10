Arranca el Festival Rocanrola 2023 en Alicante: entradas, conciertos, artistas y novedades

Arranca el Festival Rocanrola 2023 en Alicante. La ciudad levantina da la bienvenida al otoño albergando durante tres días consecutivos a más de cincuenta artistas englobados en el panorama de la música urbana y rap nacional.

Durante los días 5,6 y 7 de octubre serán alrededor de 65.000 personas las que se concentren en el multiespacio Rabasa, donde se ha instalado tanto el recinto del festival como la zona de camping para aquellos que acudan al evento musical desde diferentes ciudades.

Artistas de renombre y emergentes en la industria

Los artistas se dividirán en tres escenarios —Cutty Sark, Negrita y Poliakov— donde ofrecerán sus respectivos shows ante su público más cercano, ya que estos cuentan con un apartado de Front Stage para aquellos que quieran ver a sus cantantes favoritos en primera fila.

El cartel abarca desde grandes y resonados nombres de la industria como Natos y Waor, SFDK, Nach, Recycled J, Costa o Fyahbwoy, hasta artistas más emergentes tales como Al Safir, Anier, Lia Kali, Santa Salut, Las Ninyas del Corro o Reality e incluso una invitación internacional, la del rapero estadounidense Lil Pump.

Novedades del festival

Además de actuaciones musicales, el recinto del Rocanrola contará con una programación que ofrecerá actividades relacionadas con el arte urbano, exhibiciones deportivas y competiciones de baile o freestyle.

Estas se recogerán en el denominado 'Living Park', un "espacio dedicado en exclusiva a generar experiencias más allá de la música", describe el propio festival en su página web. "Deportes, cultura, arte, música y baile se dan la mano para que marcas, público y profesionales tengan el lugar que merecen y la experiencia de sus asistentes se eleve más allá de la oferta musical como nunca nadie ha hecho antes", añaden.

Así pues, se albergarán diferentes instalaciones deportivas donde se podrá jugar al baloncesto, practicar stake y bailes urbanos, habrá puntos exclusivos para que se disputen las competiciones entre beatmakers y beatbox y se dedicará una zona específica para que los amantes del arte urbano realicen sus graffitis.

Otros servicios que ofrece el festival, repartidos dentro del interior del recinto, son zonas de comida, barras de bebida, recargas de pulsera y de baterías portátiles para dispositivos electrónicos.

Además, desde su página web también se puede comprar merchandising propio, se puede escuchar un pódcast desarrollado por los organizadores para descubrir todas las novedades y se ha habilitado la venta de entradas para las after parties que tendrán lugar en la Sala The One (Alicante) una vez terminados los conciertos.

Entradas disponibles

Todavía quedan entradas disponibles para asistir al festival. Estas se pueden adquirir a través de su página web o en las propias taquillas habilitadas a la entrada del recinto. El precio del abono general es de 70 euros (más gastos de gestión) y el del abono general con front stage de 90 euros (más g.g.). También hay entradas de día, que oscilan entre los 35 y 45 euros (más g.g.)

Ninguno de estos abonos incluye la zona de acampada, que también cuenta con variación de precios según la zona que se escoja: el camping cuesta 35 euros (más gastos de gestión) y el glamping, la oferta propia del festival con las tiendas de campaña ya montadas y equipadas, varía según el tipo que se escoja.

Horarios de los conciertos

Jueves 5 de octubre

De 17.15 a 18.00 horas — Daps (Escenario Poliakov)

De 18.15 a ​18.45 horas — Alvdesc (Escenario Poliakov)

​De 19.05 a 19.50 horas — Poetas Puestos (Escenario Poliakov)

​De 20.20 a 21.35 horas — Juancho Marqués (Escenario Poliakov)

​De 22.05 a 23.05 horas — Langui (Escenario Poliakov)

​De 23.35 a 00.35 horas — Foyone (Escenario Poliakov)

​De 00.55 a 01.55 horas — Costa (Escenario Poliakov)

​De 02.15 a 03.45 horas — Yeico x Toni (Escenario Poliakov)

Viernes 6 de octubre

De 15.00 a 16.00 horas — Erick Hervé (Escenario Negrita)

​De 15.00 a 15:45 horas — Ly Raine (Escenario Poliakov)

​De 16.00 a 17.00 horas — Anier (Escenario Cutty Sark)

​De 16.05 a 16.50 horas — Reality (Escenario Poliakov)

​De 17.00 a 18.00 horas — Mala Rodríguez (Escenario Negrita)

​De 17.10 a 17.55 horas — Nadal 015 (Escenario Poliakov)

​De 18.00 a 19.00 horas — Sho-Hai (Escenario Cutty Sark)

​De 18.15 a 19.00 horas — Lia Kali (Escenario Poliakov)

​De 19.00 a 20.00 horas — Ill Pekeño & Ergo Pro (Escenario Negrita)

​De 19.20 a 20.05 horas — Tribade (Escenario Poliakov)

​De 20.00 a 21.00 horas — Kaze (Escenario Cutty Sark)

De 20.25 a 21.10 horas — Las Ninyas del Corro (Escenario Poliakov)

​De 21.00 a 22.30 horas — Fernandocosta (Escenario Negrita)

De 21.30 a 22.30 horas — Ambkor (Escenario Poliakov)

​De 22.30 a 23.40 horas — SFDK (Escenario Cutty Sark)

De 22.50 a 23.35 horas — Mayo 214 (Escenario Poliakov)

​De 23.40 a 00.25 horas — Lil Pump (Escenario Negrita)

​De 23.55 a 00.40 horas — Miranda (Escenario Poliakov)

​De 00.25 a 01.55 horas — Ayax y Prok (Escenario Cutty Sark)

​De 01.00 a 01.45 horas — Jarfaiter (Escenario Poliakov)

​De 01.55 a 02.55 — Delaossa (Escenario Negrita)

​De 02.05 a 03.00 horas — Santa Salut (Escenario Poliakov)

Sábado 7 de octubre

De 15.00 a 16.00 horas — Locus (Escenario Negrita)

​De 15.00 a 15:45 horas — West Dubai (Escenario Poliakov)



​De 16.00 a 17.00 horas — Ezvit 810 (Escenario Cutty Sark)

​De 16.05 a 16.50 horas — Elane (Escenario Poliakov)

​De 17.00 a 18.00 horas — Blake (Escenario Negrita)

​De 17.10 a 17.55 horas — Xavibo (Escenario Poliakov)

​De 18.00 a 19.00 horas — Hard GZ (Escenario Cutty Sark)

​De 18.15 a 19.00 horas — ZPU (Escenario Poliakov)

​De 19.00 a 20.00 horas — Shafir (Escenario Negrita)

​De 19.20 a 20.05 horas — Al Safir (Escenario Poliakov)

​De 20.00 a 21.00 horas — Recycled J (Escenario Cutty Sark)

De 20.25 a 21.10 horas — El Chojin (Escenario Poliakov)

​De 21.00 a 22.30 horas — Hoke & Louis Amoeba (Escenario Negrita)

De 21.30 a 22.30 horas — Ambkor (Escenario Poliakov)

​De 22.30 a 23.30 horas — Natos y Waor (Escenario Cutty Sark)

De 22.50 a 23.35 horas — R de Rumba (Escenario Poliakov)

​De 23.30 a 00.30 horas — Nach (Escenario Negrita)

​De 23.55 a 00.40 horas — Swit Eme (Escenario Poliakov)

​De 00.35 a 01.30 horas — Toteking (Escenario Cutty Sark)

​De 01.00 a 01.45 horas — Elio Toffana (Escenario Poliakov)

​De 01.30 a 02.30 — Fyahbwoy (Escenario Negrita)

​De 02.05 a 02.50 horas — Shoda Monkas (Escenario Poliakov)

De 02.30 a 03.15 horas — Denom (Escenario Cutty Sark)

Mapa del recinto