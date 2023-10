El PNV presiona a Sánchez para volver a apoyar su investidura: "Nos hemos sentido utilizados, la buena voluntad ya no existe"

"El pacto con Sánchez no se ha cumplido". Así de contundente se ha mostrado Andoni Ortuzar, presidente del PNV, en referencia al acuerdo de investidura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en noviembre de 2019, en una entrevista en el programa Espejo Público. El líder del Partido Nacionalista Vasco busca ahora un nuevo punto de partida para dar el 'sí' a una reedición del actual Gobierno y, aunque descarta una repetición electoral, asegura que el acuerdo "no será fácil" bajo la amenaza de que "la buena voluntad ya no existe".

Ortuzar ha dejado patente su insatisfacción ante el acuerdo "incumplido" que el PNV y el PSOE firmaron hace cuatro años y reconoce que desde su formación se sienten "utilizados". Denuncia que el pacto que sellaron estaba conformado por 11 puntos, de los cuales solo se han cumplido "muy poquitos". De hecho, ha transmitido que el PNV apoyó a Sánchez con la condición de "no sacar la ley de vivienda" -que el Gobierno vasco llevará al Tribunal Constitucional- y esta norma finalmente salió adelante de la mano de ERC y Bildu.

Bajo la amenaza de que su partido ha dado la aprobación a futuribles presidentes "muy pocas veces, tres veces en 40 años", ahora Ortuzar ve su oportunidad. El resultado que arrojaron las urnas el 23J le es muy favorable, pues la aritmética parlamentaria obliga a Sánchez a pelear por el apoyo de los 5 escaños de su grupo, tanto para su investidura como para todas las leyes que requieran de una mayoría de la Cámara. "Hay una aritmética que puede hacer funcionar bien el Gobierno o que el Gobierno no pueda sacar todo lo que quiera", comenta Ortuzar, que apela a una ejecución real de la agenda vasca como requisito para respaldar a Sánchez: "Nosotros defendemos los intereses de Euskadi".

Apoyo "barato" de Bildu

El líder nacionalista ha aprovechado para marcar distancias con Bildu, al que ha calificado de "barato" a la hora de dar su apoyo al presidente del Gobierno en funciones, presentándose como mejor alternativa vasca en el Congreso: "Nosotros somos exigentes, decimos sí o no según los intereses vascos. Ortuzar ha criticado que "Pedro Sánchez haya puesto en Bildu más focos de lo que necesitaba, porque tampoco lo necesitaba" y encuentra la causa de este acercamiento en que los abertzales suponen un imán para el apoyo de ERC: "Si Bildu estaba en el acuerdo, ERC tenía más fácil entrar".

Al ser preguntado por la amnistía, el presidente del PNV ha reiterado su visto bueno y ha instado a reflexionar sobre la judicialización del procés: "Hagamos un proceso político con legitimidad democrática y transparencia, que nos retrotraiga a la situación inicial". También ha opinado que no se puede exigir a Carles Puigdemont y a Junts que renuncien al referéndum y la vía unilateral, por lo que marca la solución en ofrecer un "marco en el que pueda defender sus ideas" para que Junts pueda decidir "tácticamente" que ahora no es el momento para un referéndum de autodeterminación.

Sobre la independencia vasca, Ortuzar asegura que no renunciarán a "un Estado vasco", pero entienden "la situación de la sociedad vasca y sus mayorías y minorías", así que prefieren "ir gradualmente". En su opinión, el PNV y Junts podrían "jugar un papel de moderación de la política española para no caer en los extremos con Bildu y Podemos y el PP y Vox". EFE