Terelu Campos: "Hay que tener mala leche para decir que Pedro Sánchez me ha dado trabajo"

Después de muchos años ligada a Mediaset, y coincidiendo con el nuevo curso televisivo, Terelu Campos ha iniciado una nueva etapa profesional, pero en este caso en RTVE, allí donde empezó su carrera.

"Hace unos días he iniciado una nueva etapa profesional en Televisión Española, la casa que me vio nacer", escribe la comunicadora en su blog de Lecturas.

"Lo he hecho muy ilusionada porque, al final, he vuelto donde conocí el mundo de la televisión y donde he sido feliz durante muchos años. Allí conocí el medio desde dentro hasta que comencé a presentar algunos espacios. Volver a entrar por los pasillos de Prado del Rey, después de 27 años, me ha removido preciosos recuerdos. Volver a subir a la redacción que dejé hace más de dos décadas ha sido muy especial. Una redacción que ahora ocupa el equipo de La Plaza, uno de los programas en los que he vuelto a trabajar después de muchos años en la televisión privada. No sé si existen las casualidades, pero puede que sí. Creo que ella, mi madre, estaría muy contenta de mi regreso a TVE", detalla.

Es ahí donde llega la queja de la periodista. "Por cierto, para esas lenguas viperinas, mi incorporación a Televisión Española nada tiene que ver con la visita que hace una semana hicimos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez", señala.

"Hay que tener muy mala leche para insinuar que nuestra visita a la Moncloa tiene que ver con mi trabajo actual en Televisión Española. Hay que tener una gran dosis de ignorancia para no saber que esto no es algo que se haya cerrado con la muerte de mi madre" denuncia, muy molesta.

"Dicho esto", continúa Terelu, "espero dar lo mejor de mí por las mañanas con 'los mañaneros' junto a Jaime Cantizano. Por cierto, ¡me encantó conocerte, Jaime! Una entrega personal que, también, haré por las tardes con Jordi González, con el que me unen muchos años de cariño. Yo regresé con él a Telecinco hace mucho tiempo y ahora él, otra vez, vuelve a la casa en la que empezó. Este reencuentro entre los dos tiene algo de mágico y de especial".