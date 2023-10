El bulo de la imagen de la muerte de la madre de Bambi que no aparece en la película

La madre de Bambi fallecida y rodeada de sangre. Esta es una imagen que se ha vuelto viral en redes sociales y por la que nos habéis preguntado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). "La mejor escena, la más real, la que enseña a los niños de qué va la vida", dice uno de los mensajes con los que se está difundiendo la supuesta captura de la película Bambi donde vemos al cervatillo al lado de su madre fallecida y rodeada de sangre.

La imagen se está compartiendo con contenidos que aseguran que una de las guionistas del próximo remake en acción real del visionado infantil ha anunciado "que la muerte de la madre de Bambi no aparecerá en el remake". Pero es un bulo. La imagen que se está viralizando con la supuesta escena de la muerte de la madre de Bambi no aparece en la película original. Además, la guionista no ha dicho que esa secuencia no estará en la recreación de la película, sino que será alterada.

Bulo difundido sobre la muerte de la madre de Bambi. Maldita

Haciendo búsqueda inversa de imágenes, la publicación más antigua que encontramos con la supuesta escena que muestra el cadáver de la madre de Bambi es del 2 de marzo de 2013.

En la película original, Bambi y su madre se adentran en el bosque mientras huyen de un cazador. La madre desaparece del plano y solo vemos a Bambi huir en medio de una tormenta de nieve con tiros de fondo. La muerte de la madre del cervatillo se produce fuera de plano y, por lo tanto, no vemos a Bambi junto a su madre fallecida.

La falsa secuencia que se está difundiendo como si fuera parte de la escena real de la muerte de la madre de Bambi se comparte junto a contenidos que aseguran que una de las guionistas de la versión en acción real de Bambi, Lindsey Anderson Beer, ha anunciado que la muerte de la madre del cervatillo no aparecerá en el remake.

En una entrevista que concedió Anderson Beer al medio estadounidense Collider dijo que esta escena sería alterada, pero en ningún momento mencionó que la secuencia de la muerte sería eliminada. "Hay un tratamiento de la muerte de la madre por el que creo que algunos niños y algunos padres hoy en día serían más sensibles que en el pasado", aseguró la guionista.