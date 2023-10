Dos jóvenes viajan colgados de la parte trasera de un vagón del Metro de Madrid

Un vídeo de dos adolescentes subiéndose a la parte de atrás de un vagón en la estación de Metro de Bilbao (Madrid) se ha hecho viral en redes sociales dando lugar a multitud de críticas, denunciando que este tipo de retos son cada vez más frecuentes y pidiendo más medidas de seguridad al respecto.

"Es rutinario ver esto, también que se salten las vallas y no paguen. Los ves fumando droga en las estaciones. No hay control en los puestos de acceso y los vigilantes toman café en las mañanas en horas de trabajo, parece que no les importa resguardar el metro", comenta una usuaria en su cuenta de X, antes Twitter.

El Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro, se ha posicionado totalmente en contra de este tipo de prácticas porque "no solo ponen en riesgo sus propias vidas, sino también la seguridad de todos los usuarios y el correcto funcionamiento del servicio".

">

La semana pasada se hizo viral también un vídeo de este mismo reto en Valparaíso (Chile), donde los pasajeros de un coche captaron cómo dos jóvenes viajaban colgados de la parte de atrás de un tranvía.

">

'Surfsubterráneo'

Al contrario de lo que parece, los retos virales con el metro como protagonista no son algo reciente de este año. El subwaysurfing o 'surfsubterráneo' es una peligrosa moda que lleva años ganando popularidad en redes sociales y que, ahora con TikTok, se ha vuelto viral.

Nueva York (EE UU) es una de las más afectadas por esta moda cada año. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha documentado más de 450 casos de personas surfeando los trenes y 163 muertes entre enero y junio del 2023.

La ciudad y la MTA lanzaron el pasado inicio de curso una nueva campaña titulada "El subwaysurfing mata, viaja en el interior, mantente vivo", dirigida a disuadir a los jóvenes de practicar la peligrosa moda.