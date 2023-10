Alexia Rivas ingresa en el hospital con fuertes dolores, fiebre y vómitos

La colaboradora televisiva Alexia Rivas tuvo que ir al hospital debido a los fuertes dolores que sufría, acompañados de náuseas y vómitos, lo que decidió a los médicos a ingresarla para ver de dónde procedía su enorme malestar.

Ha sido ella misma quien se ha ocupado de informar sobre su estado de salud, tras ser sometida a distintas pruebas diagnósticas.

Alexia, actual colaboradora en Gran Hermano VIP, llevaba meses sintiéndose regular, pero admite que ha ido demorando la visita al médico y a su nutricionista para que le dijeran cómo solucionar sus problemas.

Desde que participara en Supervivientes, en 2021, Alexia ha notado molestias en el estómago, que estos días se han convertido en un problema más serio.

El día en cuestión empezaba así, tal y como ha relatado en su Instagram, su canal de información preferido: "La tripa me ha estado dando la lata. Pues, como he empezado la temporada en la tele con mucho curro, he dejado de lado lo de mirarme el estómago. Y hoy no sabéis qué mal me encuentro. Náuseas...hasta fiebre. Como si me hubieran pegado una paliza, del dolor, en todo el cuerpo".

Finalmente, la joven, mostrando una foto de ella tumbada en una camilla de hospital y con una vía en el brazo, ha dicho que el susto concluyó de manera feliz: "Estoy bien. Me ha subido la fiebre y no paraba de vomitar, entre otras cosas. Me están haciendo pruebas, pero me he asustado. A veces, el cuerpo te pide que te cuides más de lo que lo haces. No me gusta subir fotos así, pero es bueno concienciar de que no todo es bonito y que la salud va primero".