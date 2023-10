Carla Bruni habla por primera vez sobre su cáncer de pecho y anima a sus seguidoras a realizarse mamografías: "Os salvará la vida"

Carla Bruni y su marido, Nicolás Sarkozy, se convirtieron en el centro de las miradas hace apenas unos días. La pareja acudió como una de las muchas invitadas boda de Javier Catalina Vereterra. Un enlace lleno de famosos del nivel de la infanta Cristina o Aznar. Allí, la italiana no dudó en interpretar una canción para los novios frente a más de 800 invitados.

Ahora, la modelo ha vuelto a conseguir la atención de todos sus seguidores, aunque el mensaje es muy diferente. A través de su cuenta de Instagram, la que fuera primera dama de Francia ha querido hacer un duro comunicado. Así, Carla ha desvelado un secreto que nadie más allá de su círculo más cercano conocía.

"Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama", empieza a explicar. Para ello, la también cantante ha utilizado una serie de carteles en los que cuenta su historia. Sin mediar palabra compartido su historia en francés, para posteriormente explicarlo en un comunicado en inglés e italiano. Según cuenta, ha tenido la suerte de que su cáncer "no era agresivo".

Sin entrar en detalles, porque le resulta "repugnante" busca que con su historia pueda ayudar a otras personas. "Haceos mamografías cada año" explica la artista, "vuestra vida depende de ello". Pues, como según ha confesado, si ella no lo hubiera hecho, "no tendría pech izquierdo o a día de hoy".

"Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. Porque no tuvo tiempo de llegar a serlo", ha contado con una mirada seria y directa a cámara. Un mensaje contundente con el que busca dar a conocer no su problema, sino maneras de evitarlo a todas sus seguidoras.

Esta publicación coincide con el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Carla Bruni formó parte de uno de los eventos asociación francesa Pink Ribbon en el que 99 mujeres y un hombre afectados por el cáncer de mama, así como 100 médicos, investigadores y cuidadores, desfilaron vestidos de rosa por la capital francesa.