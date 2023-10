Moreno insiste en que su ley de Doñana "solo ha sido pospuesta" y se aprobará en un mes "si no hay acuerdo"

El ‘alto al fuego’ que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, alcanzaron este martes en San Telmo respecto a Doñana no ha dejado indiferente a nadie, desde el resto de partidos hasta los agricultores de la zona, que reclaman su sitio en las negociaciones que ambas administraciones han iniciado.

Después de que Moreno aceptara aparcar durante un mes la aprobación definitiva de la proposición de ley (PDL) sobre la ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, prevista inicialmente para la próxima semana, el presidente andaluz ha querido, precisamente durante un acto en Huelva, insistir en que la norma "sigue adelante", ya que "solo se ha pospuesto", y si una vez transcurrido el mes que Junta y Gobierno se han dado "no hay acuerdo", el Ejecutivo andaluz seguirá adelante con la ley para "aprobarla a finales de octubre".

En todo caso, el líder popular ha reiterado que "lo mejor que podría pasar es que hubiera un acuerdo en el que todas las partes quedaran satisfechas", en alusión a la "economía, la parte del sector productivo agrícola de Huelva, los agricultores de la zona y los ecologistas".

Ese, ha dicho Moreno, es "el objetivo" en el que van a trabajar las próximas cuatro semanas, en las que se van a "volcar, con máxima determinación, ilusión y con todas las ganas del mundo para que esto salga adelante". El presidente andaluz ha admitido que "no va a ser fácil", pero si finalmente hay un acuerdo "sería un éxito colectivo".

"Contar con los agricultores"

El presidente de la Junta se ha pronunciado también sobre la posibilidad que el Gobierno ha planteado de comprar hectáreas de suelos en la zona para aliviar la presión del acuífero, una medida con la que el popular no está de acuerdo "a priori", porque, afirma, "no he visto" que por parte del Ejecutivo central "esa solución sea la que consideren más oportuna".

También ha insistido el popular en que discrepa con Ribera sobre la ampliación de regadíos, después de que la ministra afirmara que la postura del Gobierno pasa porque "no haya ni media hectárea más de regadíos" en la zona. "Si no quiere que a través de la ley del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras haya más, nosotros no lo queremos discutir, siempre y cuando haya un acuerdo con los agricultores".

Y es que, ha insistido Moreno, "hay que contar con las familias atrapadas en una situación de alegalidad y que necesitan una solución a su situación". Si ellos "se quedan satisfechos, nosotros nos quedaríamos satisfechos", ha concluido el presidente.

Precisamente, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha pedido que el diálogo abierto entre ambas administraciones aporte "soluciones viables y consensuadas con los agricultores", que son los "sufridores". En caso contrario, exigirán que el Parlamento vote la PDL impulsada por el PP-A y Vox. "Aquí hay familias que están sufriendo y que solo cuentan con una Proposición de Ley y la palabra de un presidente que ha prometido poner una solución que sea viable y que pueda reparar el daño causado", ha señalado el presidente de la plataforma, Julio Díaz, que se muestra a favor del diálogo, pero que este "no sea paralizante y sine die".

Mientras, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana ha asegurado que acoge "con esperanza" el anuncio de posponer la PDL, aunque han reclamado una nueva iniciativa que "cuente con todos los agentes implicados", al tiempo que ha reivindicado estar presenta en la mesa de trabajo bilateral entre la Junta y el Gobierno.

"Más alternativas"

Por su parte, la ministra Ribera, que ha vuelto a reiterar que se siente "muy satisfecha" tras el acuerdo alcanzado con la Junta, ha anunciado que su departamento se reunirá el próximo miércoles con "todos los actores locales" del entorno de Doñana para compartir ideas con las que "sumar" y garantizar el valor añadido de sus productos.

En una entrevista en TVE, la vicepresidenta ha explicado que la clave ha sido "la voluntad de resolver esta situación" más que los 356 millones de euros que el Gobierno central ha comprometido a partes iguales entre la conservación medioambiental y el desarrollo económico y social de la zona.

Ribera ha reconocido que han sido meses "complicados", pero lo importante ahora es "encontrar soluciones que pasen por tener más alternativas" porque, ha reiterado, sería "absurdo generar una falsa expectativa en la que desgraciadamente nos hubiéramos encontrado a la vuelta de la esquina que no hay agua para esa recalificación del suelo".