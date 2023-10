ElXokas reacciona, enfadado, al viral meme sobre su pelo: "No me estoy quedando calvo"

ElXokas ha vuelto a hacerse viral en los últimos días aunque, en esta ocasión, no es por ninguna polémica que haya dicho en directo. Más bien, ha sido por algo que ha mostrado.

Recientemente, el streamer gallego se peinó en directo y el clip rápidamente recorrió todas las redes sociales al ver que le faltaba pelo en la coronilla.

El meme comparando su cabello con una fregona se extendió y muchos empezaron a reírse de su supuesta calvicie. El vídeo llegó a todos los streamers e incluso a la Kings League.

Finamente, enfadado, ElXokas se ha defendido en directo pidiendo que dejaran de llamarle calvo y alegando que es normal tener menos pelo en esa zona de la cabeza.

"¿Vosotros cuánto pelo tenéis ahí?", preguntó a sus seguidores, reconociendo que le falta pelo en la frente, pero no más adelante. "No me atribuyáis batallas que no estoy librando", pidió a voces.

"La gente en seguida se sube en seguida a la parra", comentó enfadado, consciente de que ahora recibiría cientos de comentarios llamándoles calvos. De momento, como siempre, su única solución es insultar a quienes se lo digan.