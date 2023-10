Llanto de los expajareros de La Rambla en el Parlament al no prosperar la ILP para que no se les eche: "Papá, te quiero, lo siento mucho"

Tristeza este miércoles entre los expajareros de La Rambla de Barcelona, que ahora venden en sus puestos souvenirs, pues han perdido su batalla en el Parlament de Catalunya para que saliera adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se les declarara Patrimonio Cultural Inmaterial. Pretendían evitar así que se les expulse de esta icónica calle, pues el proyecto del Ayuntamiento de remodelación de la vía no contempla la permanencia de sus quioscos, cuya existencia se remonta a 1855.

"Papá, te quiero, lo siento mucho, muchísimo. Lo he intentado. No lo he conseguido. No sé si lo conseguiremos alguna vez, pero no dejaré de intentarlo", ha afirmado llorando desde el atril de la cámara catalana Xavier Cuenca, de la familia propietaria de cinco de los 11 puestos de los antiguos 'ocellaires'. Su progenitor era pajarero como lo fue él y también su abuelo.

El expajarero Xavier Cuenca, este miércoles, en el Parlament. PARLAMENT DE CATALUNYA

La ILP ha decaído en su debate a la totalidad en el Parlament al aprobarse con 96 votos a favor y 30 en contra dos enmiendas del PSC y los 'comuns' que impiden que esta prospere. La cámara la ha tumbado a pesar de que los 'exocellaires' recogieron 56.629 firmas de apoyo y superaron de este modo el mínimo necesario para que la ley empezara a tramitarse, de 50.000.

Cuenca ha afirmado que están "muy decepcionados" con los resultados de la votación. Además, ha considerado que ha habido "un mercadeo entre políticos", pues ha asegurado que hasta última hora contaban con el apoyo de seis grupos parlamentarios.

Durante su intervención en el Parlament, el expajarero ha recordado visiblemente emocionado a los diputados: "Muchos de ustedes, cuando eran pequeños, tuvieron una mascota de nuestros puestos. Cuando paseaban por La Rambla, yo estaba allí".

El expajarero de La Rambla Xavier Cuenca. DOSDE2

Ha dicho que el objetivo de la ILP era "garantizar legalmente que nuestros hijos y nietos puedan 'ramblear' en un futuro", como lo han hecho hasta ahora los ciudadanos, y ha lamentado que el trabajo realizado por su familia y el resto de expajareros a lo largo de la historia "se pierda sin remedio". Ha añadido que se trata de una "pérdida irreparable para Barcelona y Cataluña".

Cuenca, además, ha recordado que la ILP es la única en esta legislatura que ha superado las 50.000 firmas, porque "el apoyo ciudadano ha sido desbordante", y ha criticado que "algunos grupos municipales han impuesto su criterio por encima de la voluntad de 56.629 ciudadanos".

También ha tenido unas palabras para la exconcejala de Ciutat Vella Itziar González, a su parecer, "un ángel en esta angustia, que entendió el problema" y defendió la permanencia en La Rambla de los expajareros.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona defienden que los expajareros ya están fuera de la licencia municipal y que en su momento se estudió caso por caso para poder darles una salida laboral.

Sin embargo, Cuenca asegura que los permisos no están caducados porque se renovaron implícitamente, coincidiendo con dos modificaciones administrativas que aplicó el consistorio en los años 1998 y 2009.

Los puestos de los expajareros, que venden souvenirs desde que en 2010 la normativa municipal les impidió seguir vendiendo animales, dan empleo a más de 100 personas, según indica.

(Habrá ampliación)