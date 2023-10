Feijóo acusa a Sánchez de buscar la amnistía solo por su "conveniencia" política y no por la "convivencia" en España

El líder del Partido Popular ha dado un golpe en la mesa después de que el presidente en funciones trate de allanar el camino hacia la amnistía como un gesto de "generosidad" y en aras de la "convivencia entre españoles y entre los pueblos de España". Alberto Núñez Feijóo ha negado la mayor alegando que Sánchez "anima a dar pasos en la convivencia cuando a él le interesa la conveniencia" para volver a ser presidente del Gobierno. También ha puesto en cuestión el prestigio internacional de España ante las negociaciones con Junts. "¿Qué pensarán los belgas, a los que hemos pedido una orden contra Carles Puigdemont, de que ahora se convierta en el hombre más importante de la política española?, se pregunta el popular quien ha concluido que Sánchez es el primer presidente de España que "depende de personas en busca y captura" por parte del Tribunal Supremo.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha hecho hincapié en las "mentiras" con las que Pedro Sánchez trata de reeditar su Gobierno. La principal, la amnistía "que perdió en las urnas". Porque, tal y como ha recordado, todos los partidos -excepto los independentistas- se presentaron al 23-J en contra de otorgar el perdón del procés y, en cambio, ahora quienes siguen defendiendo esa línea -PP y Vox- ahora son vistos como "reaccionarios" por el PSOE.

Para Feijóo, "España no puede acostumbrarse a este paripé en el que vivimos". Por ello, ha vaticinado que cuando se "vuelva a la política de Estado" se podrá comprobar que "es el peor paréntesis de la dignidad de la democracia española" y ha pedido a Sánchez que establezca "un límite, porque no se pueden arrancar las hojas de la Constitución y dejar en el más absoluto ridículo al Tribunal Supremo".

Durante la entrevista también ha abordado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial desde hace ya cinco años. El popular no se ha salido de su tesis de que debe haber independencia de los jueces, por lo que ha acusado a Sánchez de "querer controlar el CGPJ". "Para profundizar en la independencia del Poder Judicial, que cuente con el PP; para controlarlo, no".

En cuanto a la nueva investidura de Pedro Sánchez, Feijóo ha exigido a la presidenta del Congreso que ponga fecha a la sesión, como hizo con él en 24 horas. "Francina Armengol parece una militante del PSOE", ha señalado el popular tras reprochar que se le acusara a él de "perder el tiempo" con su investidura cuando Sánchez ha acudido al rey con menos apoyos que él y, además, aún no haya puesto fecha a su investidura.

Admite que Vox le penalizó el 23-J

Si bien el popular ha puesto en valor que como candidato a la investidura consiguió gratis los apoyos de Vox sin entrar en el Gobierno, ha reconocido que sus acuerdos con los de Abascal le castigaron en las urnas el 23-J. Es más, cree que por esa misma razón Sánchez adelantó las generales para "intentar que la necesidad de pactar con Vox y no repetir en algunas comunidades autónomas pudiera movilizar al electorado de izquierdas".

Por otro lado, ha asegurado que no le incomoda una foto con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la manifestación que ha convocado Sociedad Civil Catalana contra la amnistía el próximo 8 de octubre. "Hay fotos mías con el señor Abascal saludándonos en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco públicamente sus votos porque sin los 33 escaños de Vox yo no me hubiera podido presentar a la investidura y sin los 33 votos favorables de Vox yo no hubiera podido ser presidente del Gobierno".