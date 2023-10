¿Adiós al 'veranillo de San Miguel'? Algunas zonas llegarán a los 38ºC, pero un posible temporal podría poner fin al calor

El 'veranillo de San Miguel' parece no tener fin y la realidad es que el episodio de calor que está experimentando España ya no se ajusta a lo que los meteorólogos suelen identificar como 'veranillo'. De hecho, los expertos afirman que no existe tal fenómeno, sino que cada año el verano se torna más largo y con temperaturas más elevadas. Las predicciones indican que esta semana, en algunas zonas de España, el mercurio podría alcanzar los 38 grados. Sin embargo, las posibles lluvias previstas para el Puente del Pilar podrían poner fin al anómalo calor de los últimos días.

Las temperaturas de los días 29 y 30 de septiembre y del 1 y 2 de octubre han sido las más elevadas para esas fechas desde que hay registros y se espera que en los próximos días se sigan batiendo dichos récords. Según ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas diurnas se mantendrán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en casi todo el territorio peninsular durante el resto de esta semana y también a principios de la próxima. De hecho, ha expresado que en algunas zonas del noroeste del país el mercurio podría llegar a marcar temperaturas de entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual durante el fin de semana.

Según las últimas previsiones, este miércoles el calor intenso seguirá siendo el protagonista en el suroeste de la península y también en el archipiélago canario. De hecho, las Canarias estarán en alerta amarilla por temperaturas que llegarán a los 36 grados, mientras que en la costa de Cádiz se activará el aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros debido a los fuertes vientos que alcanzarán entre 50 y 60 kilómetros por hora. Las islas de La Gomera y El Hierro también estarán en alerta por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

En el resto del país las temperaturas se mantendrán este miércoles por encima de lo normal, especialmente en el centro de la península y en el nordeste. Se volverán a superar los 30 grados en muchas zonas del territorio nacional y en puntos de Extremadura, Canarias y del Valle del Guadalquivir el mercurio podría marcar máximas de entre 34 y 36 grados. Los cielos estarán poco nubosos o tendrán nubes altas en la mayor parte del país, por lo que el tiempo se mantendrá estable. Durante la mañana habrán nubes bajas en el extremo norte interior, en el área mediterránea peninsular, interior sudeste y Alborán.

También existe la probabilidad de que se formen bancos de niebla en algunas zonas del interior y de que se produzcan precipitaciones débiles en la Comunidad Valenciana y en el área del Estrecho de Gibraltar. Además, la Aemet tampoco descarta algunos chubascos aislados, que podrían estar acompañados de tormentas en algunas zonas del Pirineo central y oriental y en el sistema Ibérico oriental. En el archipiélago canario habrá presencia de nubes altas y de calima, la cual se espera vaya remitiendo a lo largo del día.

Las temperaturas mínimas bajarán en el tercio norte interior y subirán en el interior sudeste. Por su parte, las máximas descenderán en la mitad sudeste del interior peninsular y aumentarán en el interior de Galicia, del Cantábrico y en zonas del Alto Ebro. De hecho, esta subida podría ser de forma notable en la cordillera. Sin embargo, a pesar de las bajadas que se esperan en algunas zonas del país, el mercurio continuará marcando temperaturas elevadas para esta época del año en el centro y nordeste de la península y también en Canarias.

El día jueves los cielos también estarán mayormente despejados y las temperaturas subirán en norte e interior este del país y también en la mitad occidental del archipiélago canario. En zonas de Andalucía, Badajoz y Canarias el mercurio volverá a marcar temperaturas por encima de los 35 grados centígrados. No se esperan grandes cambios hacia al final de la semana, aunque las temperaturas sí podrían subir ligeramente en algunos puntos del país, incluyendo la zona del Cantábrico, donde podrían superarse los 34 grados. Por su parte, en el valle del Guadalquivir las temperaturas máximas podrían volver a situarse entre los 36 y los 38 grados.

¿El fin del calor?

Según informan desde Meteored, a comienzos de la próxima semana se prevé que se forme una borrasca de cierta profundidad al oeste de Portugal, por lo que es probable que entre el martes y el miércoles de la próxima semana "su área de influencia" alcance a la península ibérica. "Esto puede suponer un importante cambio de tiempo, con un episodio de lluvias que podría regar con cierta abundancia algunas zonas de la vertiente atlántica peninsular", indican los meteorólogos. Sin embargo, advierten que todavía es demasiado pronto para conocer el la magnitud de este posible episodio de lluvias que podría tener lugar entre los días 11 y 12 octubre, coincidiendo con el Puente del Pilar.