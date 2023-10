Feijóo avala a Javier de Andrés para dirigir el PP vasco tras la salida de Iturgaiz

El vasco Javier de Andrés lleva días en las quinielas para ser el próximo líder del PP en Euskadi. Pero no ha sido hasta este martes, tras la salida del presidente del PP vasco Carlos Iturgaiz, cuando la dirección nacional de ha pronunciado sobre su candidatura. Fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo confirman que de Andrés tiene el beneplácito de Génova.

Sobre todo del presidente del partido, a quien siempre le han gustado "los ganadores", subraya su entorno, al recordar que en 2015 fue el candidato más votado en en la elecciones forales de Álava pese a que no tuviera el apoyo suficiente para gobernar. En todo caso, en Génova aseguran no haber participado en "nada" de la decisión del nuevo candidato. También abogan porque haya una sola candidatura: "Que se peleen no tiene sentido".

Esta previsto que la candidatura se ratifique este miércoles durante la Junta Directiva Regional que ha convocado un congreso extraordinario para principios de noviembre para nombrar al nuevo candidato. Así lo ha detallado el aún dirigente del PP en País Vasco al anunciar que está "preparado" para su relevo. "Y ha llegado el momento, el tren está en la vía y el PP vasco es, en estos momentos, un partido fuerte, unido, estable y me alegro de haber podido poner mi granito de arena para coser y unir al Partido Popular y de hecho del PP vasco, en este tiempo, que seamos de nuevo en el País Vasco un referente y relevantes".

Con el nuevo candidato, el PP se lanza a la carrera electoral que está prevista para antes del próximo verano. Esta nueva cara permitirá a Feijóo "jugar fuerte en las elecciones vascas", que fue el objetivo que se marcó tras el rechazo de PNV a su investidura de la semana pasada. Con su negativa a Alberto Núñez Feijóo, los populares encontraron una puerta en el País Vasco, que tiene elecciones en menos de un año.

"Nos deja un hueco evidente de votantes moderados enfadados con los pactos con Bildu", aseguró un alto dirigente vasco que, como otros diputados que asistieron a la segunda sesión de investidura de su líder, aseguraron que se debe aprovechar la ocasión para que el PP tome fuerza en Euskadi. Porque, a su juicio, "las bases de PNV no entienden qué sacan de provecho en el frente sanchista".