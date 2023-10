Las tasas universitarias bajarán un 85% en Madrid para estudiantes hispanoamericanos

La Comunidad de Madrid busca generar 'un efecto llamada' para que los estudiantes universitarios de Hispanoamérica opten por matricularse en la región. Para fomentar esta estrategia, el Gobierno regional rebajará el precio de las tasas de los estudios de grado y máster en un 85% para los alumnos procedentes de estos países, según informaba el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante un desayuno informativo este martes. La medida se encuadra dentro del plan de consolidar Madrid como un referente para los estudios superiores en español.

Los estudiantes universitarios de países como Colombia, Perú o México que quieren iniciar o continuar sus estudios en España, tienen que pagar seis o siete veces más que los estudiantes españoles o pertenecientes a la Unión Europea. Desde la Comunidad de Madrid buscan incentivar la llegada a la región de alumnos de otros países hispanohablantes, para ello modificarán el Decreto de Precios Públicos y rebajarán los gastos de matriculación.

"Son precios desorbitados, queremos reforzar los lazos de unión con los países hispanoamericanos", expresaba Viciana. Con la regulación actual, un alumno procedente de un país de Hispanoamérica que quiera estudiar Medicina debe pagar 8.188 euros por curso, frente a los 1.240 euros que abonan los residentes. Si se decantara por el Grado en Historia, el coste será de 6.822 euros en comparación a los 1.015 euros que un estudiante de España o ciudadano europeo abonan al tramitar la matrícula.

La Consejería también extenderá la medida a los másteres habilitantes, como el de abogacía o psicología clínica. Viciana aclaraba que la medida no supondrá una perdida de ingresos para las universidades públicas de la región, ya que "el Ejecutivo autonómico asumirá la reducción de los precios". Aunque la Comunidad de Madrid no ha precisado cuando se aplicará la rebaja, es previsible que se aplique en los próximos cursos. La medida no afectará a los centros privados que establecen sus precios de forma autónoma.

Los datos que maneja la Consejería estiman que con la medida podrán beneficiarse uno 2.8000 estudiantes que en su mayoría proceden de países como Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile. La medida pretende situar a Madrid como un lugar preferente para que más estudiantes decidan venir a la región.

Asimismo, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades adelantaba que la futura Ley de Universidades incluirá medidas para que los estudiantes universitarios que llegan de otros países tengan "un nivel suficiente de español", en especial para que puedan obtener la titulación de grado, máster o doctorado.