La operación Campamento da un salto con la venta de los terrenos de Defensa a Transporte

El Consejo de Ministros ha dado un paso más en el desbloqueo de la Operación Campamento. Se trata de un trámite clave, ya que supone la autorización al Ministerio de Defensa la venta de los terrenos del sur de la capital sobre los que hay planeados construir 12.000 viviendas al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha tardado en reaccionar a esta anuncio. "Por fin". "Les ha costado", ha indicado.

Y es que ha criticado que hayan "tardado 15 meses en transmitirse los terrenos entre ellos". No obstante, ha querido tender la mano al Ejecutivo nacional para poder continuar avanzando. "Si el Gobierno de España tiene de verdad interés en la Operación Campamento, mañana lo cerramos", ha apuntado.

Esta transformación urbanística del sur de Madrid llevaba años sobre la mesa de diferentes administraciones. Ha sido objeto de discusiones entre el Gobierno municipal y nacional. Sin embargo, el anuncio que ha hecho la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, supone "el desbloqueo de una gran operación inmobiliaria", que permitirá levantar miles de viviendas a precios asequibles, ya que el 60% de las casas estarán sometidas a algún tipo de protección pública.

Se trata de un trámite por el que se autoriza al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que depende del Ministerio que dirige Margarita Robles, la venta de 1,63 millones de metros cuadrados a Sepes, la entidad pública del Suelo, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta tasación está valorada en 272 millones de euros.

Discusiones entre administraciones

Tras el anuncio realizado por el Consejo de Ministros, Almeida ha criticado los "15 meses que han tardado en transmitirse los terrenos entre ellos". "Fue en el debate del Estado de la Nación de 2022 cuando Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo la Operación Campamento y que era inminente la construcción de miles de viviendas", ha denunciado el regidor madrileño.

Por ello, Almeida ha pedido, de nuevo, al Gobierno nacional que se apresure en los trámites que todavía deben dar para por avanzar con este proyecto urbanístico, dentro del que también está previsto el soterramiento de la A-5. También ha tendido al Ejecutivo de España para sentarse a trabajar en el plan y poder cerrarlo cuanto antes. "Si el Gobierno de España tiene de verdad interés en la operación campamento, mañana la cerramos", ha apuntado el regidor madrileño.

No obstante, ha amenazado con llevar a cabo el soterramiento de la A-5 por su cuenta si no progresa la Operación Campamento rápidamente. Si el proyecto "sigue sin avanzar y el Gobierno de España sigue sin mover un papel, no renunciamos a comenzar por nuestra cuenta el soterramiento de la A-5", ha manifestado.

Ampliaremos información...