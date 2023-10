Ha tenido lugar en el impresionante Palazzo Pisani Moretta de Venecia, con un vestido de Dior color beige que ha causado sensación a pesar de las pocas fotografías que hay de él, tras únicamente dos años de relación y siendo varias estrellas parte de los 150 invitados al enlace. Anya Taylor-Joy se casaba este pasado fin de semana con Malcolm McRae, alguien más desconocido que ella para el gran público pero con quien la actriz estadounidensa criada en Argentina quiere pasar el resto de su vida.

Esta, en teoría, ha sido la segunda boda de la pareja, si bien la más pública y notoria. La primera, en teoría, tuvo lugar en una discreta boda civil en Estados Unidos en el verano de 2022 con únicamente familiares y amigos. De hecho, se hacía viral poco antes de esta nueva ceremonia en Italia un vídeo de Taylor-Joy hablando con Rosalía y Jenna Ortega en la Semana de la Moda en París y presentando a Malcolm como "mi marido".

McRae nació en el estado de Alabama el 16 de abril 1994. De hecho, comparte la fecha de cumpleaños con su ya esposa, si bien la actriz de La bruja o El menú vino al mundo un par de años después, en 1996. Según la web de IMDb, Malcolm ganó un concurso de interpretación cuando tenía 12 años entre más de 1.000 participantes, participando en algunos cortometrajes independientes como Brotherly y How’dy! —este último dirigido y escrito por su hermano Keene McRae—.

anya taylor-joy introducing her husband to rosalia and jenna ortega in spanish - "ese es mi marido" pic.twitter.com/qhULkXSuox — best of anya taylor-joy (@anyafolders) September 26, 2023

Sin embargo, este hijo de un inversor de banca, que falleció cuando él tenía 18 años, y una decoradora de interiores graduada en Parsons Paris, tenía otra gran pasión: la música, ya que toca la guitarra y el piano, amén de cantar. De hecho, se mudó a Los Ángeles recién cumplida la mayoría de edad por amor —según su biografía en Spotify—, aunque aquella historia no salió.

Una vez en California, trabajó como modelo, si bien en 2020, forma junto a Kane Richotte, exmiembro de la banda de rock Portugal. The Man, el dúo more*, siendo este por ahora su gran proyecto —hacen música de pop clásico con tintes psicodélicos— y consiguiendo algún que otro éxito con canciones como Really want to see you again, que vio la luz en 2022. Con su grupo ha teloneado a Haim, una famosa banda californiana de indie rock formada por tres hermanas.

Oficializó su relación con Taylor-Joy el 2 de julio de 2021, cuando él mismo publicó en su Instagram una foto de la intérprete con un sencillo pie de foto: "Estoy enamorado". Desde entonces se han dejado ver juntos en diversos eventos y alfombras rojas. Según Anya, tras una difícil relación que acabó en 2019, con McRae descubrió que hasta "las actividades mundanas y cotidianas están llenas de diversión".

Además, según la protagonista de Gambito de dama, Malcolm se ha convertido en su "hobby", si bien ambos comparten una pasión en común: la lectura. "Finalmente he encontrado a alguien que se sienta a leer conmigo. Básicamente tenemos 80 años y al mismo tiempo siete y nos va muy bien así", confesó a Vogue.