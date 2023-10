Britney Spears se deja ver en un tono cariñoso con su mánager

No es tanto lo que dicen sus palabras como sus gestos. En mitad de toda la polémica por su vídeo bailando con dos cuchillos —que resultaron ser falsos—, Britney Spears ha publicado un post este pasado fin de semana que muchos usuarios han considerado una primera prueba de un posible romance con su mánager actual, Cade Hudson.

En la publicación de Instagram, la autora de éxitos como Toxic o Baby One More Time compartió no solo una extensa reflexión sobre los autocuidados y los momentos difíciles que está pasando, sino de la importancia que tiene saber rodearte de la gente adecuada. Y ahí enta Hudson, quien aparece en las imáganes acercándose a Spears para darle un sentido beso en la mejilla.

A pesar de que escribe que Hudson, quien comenzó a trabajar con ella en 2022 después de que su antiguo representante, Larry Rudolph, dejara el trabajo el año anterior tras un cuarto de siglo juntos, es solo un amigo, sus recientes vacaciones juntos y estas fotografías dejan entrever que puede haber algo más entre ellos.

El pasado marzo, cuando comenzaron los rumores de ruptura con su entonces marido Sam Asghari, Britney y Cade se marcharon juntos a México, dejándose ver la cantante bailando en bikini sin su alianza de bodas y con él en la playa.

"¡Estoy en un lugar tan hermoso! ¡Tengo tanta suerte de tener amigos increíbles! ¡En estos momentos, las reafirmaciones positivas son muy importantes para mí!", principió su texto la cantante, que habló de que está "atravesando un divorcio" y que "tener que reflejar" su pasado "en un libro no ha sido fácil".

"Me estoy tomando cada día para aprender a respirar. ¡El amor propio tiene una importancia increíble! Me he despertado y sencillamente me he puesto a llorar porque me sentía afortunada de haber llegado a un momento tan bonito. Entonces he pensado en mi relación con Instagram en este momento… ¡Y es adictiva!", continuó Britney, que a continuación argumentaba qué opina a día de hoy de las redes sociales.

La artista aclaró que las redes no son el escenario ideal que a ella le gustarían que fuesen, explicando que "nada es real" pero que aún así no importa. "Sé lo que es estar desmoralizada y avergonzada. Soy muy sensible y a la vez dura conmigo misma. Tengo ansiedad social y hago equinoterapia con caballos", añadió, así como que esperaba que su texto ayudara a sus seguidores a entender de dónde proviene.

Aún así, sus fans se han quedado con saber algo más sobre esta posible relación, que quizá acabe de ser explicada en su próximo libro de memorias, The Woman in Me, que sale a la venta a finales de este mes de octubre.