Barcelona tendrá todavía menos zonas de césped: el Ayuntamiento lo irá sustituyendo por arbustos que aguanten la sequía

Si Barcelona no se caracteriza por ser una ciudad con abundantes zonas de césped donde poder tumbarse a descansar o tomar el sol o relajarse durante la pausa del almuerzo en horario de trabajo, con el tiempo, todavía tendrá menos espacios de este tipo. Y es que vistas las consecuencias que ha tenido la sequía en muchas de estas áreas, donde la hierba está seca o incluso ha desaparecido, el Ayuntamiento trabaja en una propuesta para sustituirla en algunos casos por una vegetación más resistente en el Mediterráneo.

"Como el césped tiene altos consumos de agua y no es de las plantas que aportan más valor ambiental, se plantea transformar algunas zonas de césped de Barcelona en espacios de arbustos o plantas vivaces", explica Izaskun Martí, directora de servicios técnicos y planificación de Parcs i Jardins. Añade que "se estudia hacerlo, por ejemplo, en algunas áreas del parque del Poblenou o de la avenida Estatut de Catalunya" y que otras áreas de hierba "se mantendrán porque también son necesarias para tumbarse o jugar a pelota".

La plaza Espanya es uno de los lugares visiblemente afectados. MIQUEL TAVERNA

Martí apunta que se trata de "una propuesta derivada del plan de sequía" y que "la sustitución" de césped por otro tipo de vegetación "se haría cuando acabe el decreto de sequía" del Govern, una fecha que la experta no ve cercana, dada la escasez de lluvias. "Todo apunta a que en noviembre seguirá, y puede que también en invierno y primavera", dice.

Señala que Barcelona tiene pocos espacios verdes en comparación con otras ciudades, como por ejemplo, "Madrid, Londres o París", pues hay unas 1.000 hectáreas, lo que equivale a siete metros cuadrados por habitante. De estas, 400 son de césped, menos de la mitad, lo que no solo atribuye a que se apuesta más por plantas más resistentes en el Mediterráneo, sino también a que hay un problema con las personas “que hacen un mal uso y con los perros”. En otras ciudades, dice, la utilización de las zonas de hierba "está más regulada y la gente es más cívica".

En zonas de los Jardins de Montserrat el césped ha desaparecido. MIQUEL TAVERNA

Martí recuerda que el hecho de que algunas de las áreas de césped de Barcelona estén en mal estado -como por ejemplo las de la plaza de Espanya, los Jardins de Montserrat o la calle Tarragona con el parque de Joan Miró- se debe a que "con el decreto de sequía del pasado marzo" se dejaron de regar las que se regaban con agua potable. La única excepción son las que tienen árboles o arbustos que lo necesitan, como las de la plaza Tetuan, para las que ahora se emplean cisternas de agua freática, procedente del subsuelo. "La decisión se tomó porque el césped está entre la vegetación que más agua consume y es lo que es más económico reponer", afirma.

En las zonas de hierba con un sistema de riego automático con agua freática -lo tienen el 15% de los espacios verdes de la ciudad-, en cambio, se sigue regando, y por eso su aspecto continúa siendo bueno. "Un ejemplo es la Clariana de la plaza de las Glòries", señala la experta.

Un parterre sin apenas césped cerca del Arc de Triomf. MIQUEL TAVERNA

Grupos municipales como el de Trias per Barcelona reclaman “iniciar proyectos para garantizar” que se pueda regar con este tipo de agua procedente del subsuelo, y defienden que eso “supondría un ahorro de dos millones de euros anuales de la factura de agua potable”. Sin embargo, Martí asegura que los sistemas con agua freática no se pueden instalar en cualquier sitio, porque este “no está regularmente distribuido” en la ciudad. “En la parte central del Eixample, por ejemplo, no hay”, apunta, y añade que “se ha planteado canalizarlo hasta allí desde el litoral, pero eso requiere inversión”.

Vecinos y entidades ecologistas aplauden la medida

Desde la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), su vicepresidente, Albert Regio, afirma que consideran positivo que el Ayuntamiento pretenda plantar otro tipo de vegetación en algunas zonas donde ahora hay césped, porque este “es natural de espacios con mucha agua y no es resistente en el Mediterráneo”.

Por otro lado, reclama “refugios climáticos” y “eliminar plazas duras”, pues dice que plantar árboles en alcorques los hace menos resistentes.

Otra imagen del parque Joan Miró. MIQUEL TAVERNA

Vicenç Vilana, miembro de Ecologistes en Acció, por su parte, también señala que le parece “bien” que se vayan reduciendo los espacios de césped en Barcelona. “Lo que se haga para gastar menos agua, en todos los aspectos, es positivo”, considera, y añade que “tenemos que cambiar de criterio y adaptarnos al cambio climático”.