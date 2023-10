Josie reaparece en televisión y explica la enfermedad que le ha apartado varios meses de las cámaras: "Casi muero"

Josie se ha hecho famoso en televisión gracias a su trabajo como estilista para los trajes de las Campanadas de Cristina Pedroche. El modista es actualmente colaborador para Zapeando y ha aparecido en muchos otros programas como MasterChef Celebrity o Tu cara me suena. Sin embargo, de su vida privada apenas se tiene información.

Y es que el diseñador de moda siempre ha intentado hacer una clara distinción entre su vida personal y la profesional. A pesar de ello, ha roto su silencio para hablar de la enfermedad que casi le cuesta la vida. Después de varios meses de ausencia, el colaborador ha reaparecido en el plató de La Sexta para explicar qué le ha pasado.

"He engordado 11 kilos. Casi me muero", ha explicado entre risas para asegurar que ya se encuentra "muy bien". "Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir 'estoy malo', pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal".

Por ello, ahora que se encuentra mejor, no ha dudado en dar a las gracias a "la ciencia y la medicina" por haberle "salvado la vida". Y es que todo se ha quedado en una mala anédota de lo que podría haber pasado:"Acabé fatal. Pesaba 59 kilos, tenía una cara...". "He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco", ha asegurado entre risas a todos sus compañeros de mesa.

La enfermedad de Josie se trata de un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen la cantidad suficiente de ciertas hormonas que son esenciales para regular diversas funciones en el cuerpo. Por ello, entre otros, quien la padece sufre desde náuseas a vómitos, pérdida depeso o presión arterial baja