Landon Barker habla sobre su relación con Charli D'Amelio tras los rumores de ruptura: "No queremos ser una pareja pública"

Más de un año después de hacer público su romance, la relación entre la tiktoker Charli D'Amelio y el hijo de Travis Barker, Landon sigue viento en popa, a pesar de los rumores de ruptura.

La pareja, que se mostró por primera vez juntos en Instagram en septiembre de 2022, ha mantenido un perfil muy bajo en sus redes sociales en los últimos meses, levantando las sospechas de que habían terminado.

No obstante, en su última entrevista, Landon ha negado todas las especulaciones y ha hablado sobre el drama que siguió la noticia, ya que Barker era muy amigo de Chase Hudson, la expareja de Charli.

Landon Barker por fin se ha lanzado como cantante y ha lanzado el tema Friends with your ex, una canción en la que habla sobre la complicada situación de "enamorarse de la ex de un amigo tuyo".

Así lo ha contado en el programa de radio de Zach Sang, en el que se ha quejado de las expectativas que tienen de mostrarse juntos en redes para que no generen historias sobre ellos.

"Nunca quisimos ser una pareja de redes sociales y mucha gente se pensó que sí éramos una relación pública. Para mí, si realmente somos auténticos, no hace falta subir fotos juntos todo el rato", ha comentado: "No quiero publicar algo solo para complacer a los demás y para anunciar nuestra relación".

También ha comentado cómo comenzó su romance con Charli. Tras conocerla a través de Chase Hudson, quedaron una noche para salir y, en ese momento, decidió que quería estar con ella. "Al día siguiente le presenté a mi padre y a mi hermana y desde entonces hemos estado juntos", ha recordado.

Paralelamente, poco después le mandó un mensaje a Chase para explicarle la situación. "Le dije que aún quería ser su amigo, pero no hemos vuelto a hablar desde entonces", ha confesado, orgulloso de cómo manejó el trío amoroso.

Ahora, la polémica que despertó tanto interés en redes sociales se ha convertido en la carta de presentación de Landon en el mundo de la música, tras el éxito de su padre como batería de Blink-182.

En estos meses, además, tanto Landon como Charli se han introducido a la perfección en el mundo de las Kardashians, después de que Travis Barker se casara con Kourtney Kardashian y tuviera un hijo con él.