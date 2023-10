Calendario laboral 2023: ¿es festivo el 12 de octubre? ¿Hay puente?

El próximo 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad, una jornada para conmemorar la efeméride histórica del descubrimiento de América en 1492, que dio inicio a "un periodo de proyección lingüística y cultural en América", explican en el Ministerio de Defensa.

En este sentido, se trata de un día festivo a nivel nacional, en todo el territorio, tal y como recoge el calendario laboral emitido en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por tanto, es una jornada festiva en todo el país, que no se puede sustituir por otro día.

¿Qué se celebra el 12 de octubre?

No obstante, al caer en jueves, no habrá puente, salvo aquellas personas que tengan vacaciones el viernes 13, puesto que este día no será festivo. El día 12 es una jornada festiva no sustituible, lo que significa que los ejecutivos autonómicos no podrán cambiar esta fecha por otra festividad.

El 12 de octubre tiene lugar el desfile militar de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Madrid con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional de España, un acto que es presidido por el rey Felipe VI.