TheGrefg dice que cancelará los premios ESLAND si más 'streamers' se retiran de la competición: "No me compensa el dinero"

Tras el éxito de los Premios ESLAND 2023 en México, todos estaban convencidos de que TheGrefg ya había comenzado a preparar la siguiente edición en Andorra, donde corresponde este año. No obstante, parece que el evento puede estar en peligro.

Así lo ha comentado el streamer murciano en directo después de que creadores como Spreen o AuronPlay renegaran de los galardones y anunciaran que no querían estar nominados.

"No quiero saber nada de los ESLAND", comentó AuronPlay hace unos días en directo: "No creo que este año estuviera nominado a nada, pero si lo estuviera, renuncio totalmente".

TheGrefg reaccionó a estas palabras y confesó que se estaba planteando si organizar o no los premios, que se crearon "para dar importancia" al trabajo de los creadores de España, Latinoamérica y Andorra.

Como ya era de sobra sabido, los Premios ESLAND van a pérdidas y no generan ningún beneficio económico a TheGrefg. Por eso, ha señalado que "no compensa el dinero y el esfuerzo" si "muchos creadores no quieren ser premiados".

"Deja de tener sentido", ha comentado, enfadado y decepcionado. "No tengo nada decidido, tengo que hablarlo con mi equipo", ha explicado también: "Pero me gustaría cerrar la promesa de hacer los ESLAND en España, Latinoamérica y Andorra".

Además, se plantea si quiere seguir o no las peticiones de los creadores de no estar nominados. "A mí me gusta que se lleven los ESLAND gente que se lo merece. Y así, ganarían personas gracias a que otras han dicho que no", se ha lamentado: "Aunque no quieran venir a la gala, su trabajo sigue estando ahí".