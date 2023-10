Arnold Schwarzenegger considera su 'affaire' con su asistenta su "gran cagada" en la vida

Aunque ahora tiene una relación más que estable con la fisioterapeuta Heather Milligan, 27 años más joven que él y con quien lleva saliendo desde hace cerca de una década, Arnold Schwarzenegger ha reconocido que cometió un error tan incuestionable que lo considera todavía a día de hoy la "gran cagada" de su vida: su desliz con su asistenta.

El intérprete de películas como Mentiras arriesgadas o Conan, el bárbaro estuvo casado 25 años con Maria Shriver, la sobrina del presidente John F. Kennedy, con quien formó una familia gracias a los cuatro hijos que tuvieron en común —Katherine, Christina, Patrick y Christopher—. Pero en 2011, poco después de haber dejado el cargo de Gobernador de California, todo cambió.

El actor de origen austríaco le confesó a Shriver que había tenido un quinto hijo, Joseph Baena, nacido además apenas cinco días después que Christopher, en el otoño de 1997, y que era fruto de una relación extramatrimonial que había tenido con su entonces ama de llaves, Mildred Baena.

Aquello acabó con su matrimonio y, ahora, a sus 76 años, en una entrevista para la revista People, Schwarzenegger ha reconocido cuánto daño le hizo a su esposa, quien ahora tiene 67 años y con quien, eso sí, se sigue llevando bastante bien.

"Ha sido sencillamente mi mayor cagada", ha explicado el actor, sincerándose, a pesar de que sí se hizo cargo de la manutención de Joseph hasta que terminó sus estudios universitarios. "No fue como si tuviéramos una pelea, nunca hubo una", ha añadido Arnold, quien solo tiene palabras de amor para la periodista.

"El capítulo de mi vida con María va a continuar para siempre", ha incidido. "Aunque es una relación diferente, no hay razón para que no sienta otra cosa que amor por ella", ha comentado, explicando que gran parte de esa nueva relación con ella pasa porque ambos pusieron siempre a sus hijos en primer lugar.

Arnold Schwarzenegger calls affair with family housekeeper his ‘f–k up’ https://t.co/eJWo1qfp6O pic.twitter.com/lkWGDCuahl — Page Six (@PageSix) October 1, 2023

"Siempre dejamos muy claro que los niños no deberían sufrir por esto [su affaire]", ha agregado. "Y aunque ella tiene su relación [con el analista político Matthew Dowd] y yo tengo la mía, nos hablamos de continuo sobre los niños, sobre las vacaciones, sobre las fiestas de cumpleaños, el Día de la Madre y la Navidad", ha dicho.

Eso sí, de lo que no ha hablado Arnold Schwarzenegger es de una información que salió en el portal de noticias Page Six a través de una fuente cercana sobre cómo a los hijos que tuvo con Shriver no le gusta Joseph. "Arnold siempre le ha tratado [a Joseph] como a todos sus otros hijos, de una manera muy justa. Pero, por lo que sea, los otros hijos reniegan de él", explicó la fuente.