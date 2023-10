Tu horóscopo diario: lunes 2 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 2 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a comenzar esta nueva semana con mucho ímpetu y desplegando una gran energía, dispuesto a arrasar con cualquier tipo de dificultades. Sin embargo, esto no significa que vayas a tomar las decisiones más correctas o más convenientes, hay mucho riesgo de que canalices mal tu gran energía, medita antes de actuar.

Tauro

Hoy te acompañará la suerte y vas a tener un comienzo de semana agradable que augura las mejores provisiones. Pero no te dejes llevar por las apariencias, las peores pruebas y dificultades son las que llegan sin que nos demos cuenta y con la guardia bajada. Es cierto que tendrás suerte, pero observa más a tu alrededor.

Géminis

Gran actividad y tendencia a tomar la iniciativa e incluso a tomar decisiones audaces, pero los frutos van a ser pocos, al menos hoy. También se te manifestará tu habitual tendencia a la dispersión, o a desplegar una gran actividad, pero dirigiéndola hacia objetivos equivocados o que no son prioritarios. Debes reflexionar más.

Cáncer

Hoy vas a tener un día de sorpresas, quizás dolorosas y poco agradables, sentirás que has luchado con tesón por algo y luego de repente se desmorona de forma inesperada. Pero no debes olvidar que te encuentras en un momento favorable y lo que en principio te parece fatal y desafortunado a lo mejor va a ser tu suerte.

Leo

La semana se va a iniciar de un modo muy favorable para ti en el trabajo y los asuntos financieros, pero a pesar de las buenas perspectivas y de que te encuentras en un gran momento de suerte, sin embargo, las apariencias pueden ser muy distintas a la realidad. Ahora todo parece ir sobre ruedas, pero surgirán problemas.

Virgo

Hoy Mercurio, tu planeta regente, se hallará disonante con Neptuno y eso te llevará, a pesar de tu gran inteligencia y aptitud para centrarte en los detalles, a seguir pistas o caminos equivocados. No te fíes de la primera impresión, aunque parezca la más lógica. En estos momentos muchas cosas no serán lo que parecen.

Libra

Suerte en los asuntos materiales y laborales, tus esfuerzos estarán bien orientados y vas a actuar con prudencia y habilidad. Sin embargo, la situación será más incierta o inestable en el ámbito sentimental o familiar, o al menos tú la vas a vivir de ese modo. Realizaciones laborales, pero tendrás tristeza en la vida íntima.

Escorpio

Este va a ser uno de los mejores signos en este inicio de semana que va a estar presidida por algunas influencias planetarias negativas. Tendencia al éxito en los negocios y los asuntos materiales en general, en los que vas a mostrar una inusual listeza y habilidad, augura una semana de muchas realizaciones en el trabajo.

Sagitario

Un buen inicio de semana en lo que refiere al trabajo y los asuntos mundanos se complementará igualmente con un momento de alegría y felicidad en el ámbito familiar y sentimental. Por fortuna, hoy te esperan vivencias y acontecimientos favorables en los dos ámbitos. Sueños que se realizan o se encaminan hacia ello.

Capricornio

Hoy las cosas no van a salir como esperas, lo que no significa, necesariamente, que van a salir mal, pero en cualquier caso te va a disgustar mucho. Estás en un buen momento astrológico, pero hoy los planetas no estarán en armonía y no debes bajar la guardia, especialmente no pierdas de vista a tus enemigos solapados.

Acuario

Hoy es muy importante que no te duermas en los laureles, sobre todo después de unos días en los que has tenido a la suerte un poquito más de cara. En este momento debes tener mucha precaución con los engaños o traiciones, ya sea en el trabajo o las finanzas, de lo contrario te vas a llevar una sorpresa poco agradable.

Piscis

Sin importar lo que pase, siempre estás ahí para hacer el bien, tender la mano y ayudar a quienes te rodean, incluso aunque en muchos casos esas personas que ayudas a ti no te hayan hecho ningún bien. Hoy te vas a sentir especialmente inclinado a sacar lo mejor de tu naturaleza y además la vida te dará ocasión para ello.